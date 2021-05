NARUČILA NOVI IPHONE, A DOBILA – POLOMLJENU KUHINJSKU PLOČICU: ‘Žele da im svejedno platim, je li ovo neka šala?’

Kupnja sjajnog novog iPhonea značajna je investicija, pogotovo kada se radi o najnovijem iPhoneu 12 Pro Max, čija se cijena kreće od oko 10.000 do 13.500 kuna.

Možete samo zamisliti koliko je Olivia Parkinson bila bijesna kada je u kutiji umjesto željno iščekivanog iPhonea ugledala – polomljene kuhinjske pločice.

Nakon narudžbe od Virgin Media, iPhone je isporučila tvrtka za dostavu Yodel. Međutim, on je zamijenjen komadima kuhinjske pločice prije nego što je 14. travnja stigao do Olivije, piše Metro.

Ona je preko svog Twitter prozvala Virgin Mediju, no oni su je glatko ignorirali. “Umjesto iPhonea 12 ProMaxa dobila sam ovo… I pored svega toga iz Virgin Medije rekli su mi odgovoriti na moju žalbu za tri do pet dana. Je li to šala?”, napisala je Olivia.

Olivija je kazala kako je telekomunikacijska tvrtka u početku odbila vjerovati da je bila žrtva prijevare. U još jednom tvitu napisala je: “Prošlo je sedam dana, a iz Virgin Medije mi se još nisu javili i ne znam zašto sam dobila ciglu, a ne mobitel!”.

Kasnije je otkrila kako su otvorili istragu da vide što se dogodilo s iPhoneom kojeg je naručila.

“Otvorili su istragu da vide jesu li oni odgovorni ili ja. Žele da platim mobitel koji nisam dobila. Molim vas, dijelite ovo… Nemojte naručivati proizvode of Virgin Medije ili dostavu preko Yodela”, tvitala je.

UPDATE: @virginmedia are making me liable to pay for the phone that I haven’t received so please retweet this so I can get some help. DO NOT USE THIS COMPANY OR DELIVERY SERVICE. Images below will show what I ‘purchased’ from them, disgusting companies. @YodelOnline pic.twitter.com/LC9PNI0awX

— liv (@l1vparkinson) April 30, 2021