NAPOKON UŠLI U GONDOLE SLJEMENSKE ŽIČARE: Bit će opremljena nosačima za skije i bicikle, imat će Wi-Fi, ali ne i grijanje

Ako sve bude išlo po planu, probne vožnje sljemensko žičarom trebale bi krenuti u studenom

Probne vožnje sljemenskom žičarom trebale su početi već u rujnu. Inače, radovi na ovom projektu vrijednom preko 500 milijuna ušli u završnu fazu. Ako sve bude išlo po planu, probne vožnje sljemenskom žičarom trebale bi krenuti u studenom.

U gondole žičare prvi je zavirio RTL, a cijena vožnje još nije potvrđena. Nagađalo se da će koštati 50 kuna, no u Gradu kažu da to nije službena cijena, no da će ona biti objavljena prije puštanja u rad.

NOVINARI PROŠLI SVIM POSTAJAMA NOVE SLJEMENSKE ŽIČARE: Evo kako će izgledati vožnja i kada će sve to biti otvoreno

U kabinama wifi, ali ne i grijanje

Kabina za putovanje žičarom bit će 84, a kapacitet svake od njih je 10 putnika. Sve će kabine će iz garaže kretati putem Sljemena i vozit će brzinom 20 km/h. Voditelj radova na Sljemenskoj žičari, Goran Radić, otkrio je RTL-u da su kabine opremljene wifijem, ali ne i grijanjem.

Nosivost gondole je 800 kilograma, a bit će opremljena nosačima za skije i bicikle te će prolaziti trasu dugu pet kilometara. Danas bi trebale biti postavljene žice.

