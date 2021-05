Napokon smo dočekale pozivnicu za web shop gdje je dizajnerska roba snižena do -80%

Postale smo članice ekskluzivne modne internetske trgovine BestSecret. Ondje smo na jednom mjestu pronašle više od 3000 brendova po izuzetno sniženim cijenama- između 20% i do 80%

Jesi li kad čula za BestSecret, ekskluzivni modni online shop gdje se mogu pronaći top dizajnerski komadi, ali po znatno povoljnijim cijenama. Baš kao što mu i ime kaže BestSecret je dobro čuvana tajna i ulazak u ovo modno carstvo po povoljnijim cijenama moguće je samo uz pozivnicu. Sve što ti treba je da vam netko posalje pozivnicu, odnosno kod koji ti treba za registraciju i ‘voilà’ kako bi rekli Francuzi- za nekoliko klikova možeš uživati u shoppingu po znatno povoljnijim cijenama. Odlična je stvar da jednom kad postaneš članica BestSecreta možeš pozvati 3 prijatelja- oni će dobiti ulaz u ekskluzivni klub, a ti voucher za 10% popusta i free shipping.

I što je najbolje, povoljnije cijene su ondje cijele godine i ne samo da ima odjeće, obuće, modnih dodataka od satova do novčanika, savršenih dizajnerskih torbica već ima i stvari za uređenje doma. Naravno da nismo odoljele i same isprobale shopping na BestSecretu.

Željka

Ako netko voli online shopping onda sam to ja. Jedna sam od onih koji se navikla na tu vrstu shoppinga. Prve stvari sam počela naručivati još prije 11 godina. Taman sam rodila prvo dijete i bila kod kuće. Uskoro sam otkrila koliko zapravo stvari možeš kupiti na internetu i to posve sigurno. No, sada kada su djeca veća, moja posebna modna ‘opsesija’ su torbice. Znam, znam da mnogima zvuči to smiješno, no jednostavno ih volim i da mogu za svaki dan u godini bi imala jednu. OK, pretjerujem no volim kvalitetne i meni lijepe torbice. I to je prvo valjda što ću primjetiti na nekome. Male, velike, kožne,s ukrasima, žarkih boja… ma sve.

Pandemija koronavirusa naravno učinila je svoje i nisam izlazila, no baš zato sam uštedjela na nekim stvarima i odlučila kako ću si, za jednom kad novo normalno postane staro normalno’ kupiti novu torbicu. Nedavno sam se našla s prijateljicom na kavi na terasi i došla je u genijalnoj traper jakni. “Gdje si je kupila?” pitala sam odmah, a ona odgovorila na BestSecretu. Uglavnom,da skratim priču. Poslala mi je pozivnicu i za nekoliko klikova postala sam članica BestSecreta. Sve što je stranici doista je i dostupno i to odmah- nema čekanja da roba stigne sa skladišta i odmah se pošalje, poštarina je doista povoljna, a ono najvažnije besplatan je povrat što je itekako dobro jer sam imala slučaj kada sam povrat trebala platiti više no što je stvar vrijedila.

Uglavnom, članstvom u ekskluzivnom klubu BestSecreta nisam ostala razočarana ni najmanje. U prvom pretraživanju našla sam valjda 100 torbica koje bih odmah željela i to po znatno povoljnijim cijenama. Jako mi se svidjela preglednost stranice jer čim uđeš i odabereš želiš li pregledavati za žene, muškarce ili djecu te potom ti se odmah otvori pregled brendova koji su sada hot i popust koliki možeš ostvariti. Jedan od mojih omiljenih brendova je Coccinelle, a ponuda na BestSecertu je sjajna. Crvena torbica Coccinelle pun je pogodak za toplije dane koji dolaze.

Priznajem nekad se u meni probudi ona vječna klasičarka, pa je crna torba koju možeš nositi u svakoj prilici genijalna. Crna messenger torba Coccinelle je pun pogodak. Mogla bih tako u nedogled tražiti i nalaziti torbice za koje znam da ću ih nositi godinama. Osim Coccinellea, izbor Furla torbica je također velik, baš kao i Michael Kors dodataka. Naravno da ima i onih od kojih mi staje dah poput torbica sa potpisom Chloé, Celine, Bally i Balenciage koji su mogu naći po povoljnijim cijenama.

No, osim torbica koje su moja tiha patnja, BestSecret ima vrhunsku ponudu modnih dodataka, ali i nakita. Tako sam ulovila Furla sunčane naočale snižene 80 posto.

Osim toga, nisam odoljela ni divnim srebrnim naušnicama s potpisom Lawrence Gray snižene 50 posto. Jednostavno su prekrasne i idu na sve.

U ponudi imaju čak i dijamantni nakit s potpisom, no ipak na BestSecretu najviše ima odjevnih komada i to tisuće različitih brendova. Od sportskih poput Adidasa, pa do Lacostea, Baldessarinija, Superdry, Joop!, Hugo- Hugo Boss, Bognera, S’Olivera, Ganta i tisuće drugih.

Uglavnom našla sam svašta i svašta sam stavila u košaricu. Nekoliko klikova, plaćanje karticom koje je posve sigurno i moja kupovina je uspješno završena. Ubrzo mi je stigla potvrda o kupovini na mail, baš kao i potvrda da je paket poslan te da ga mogu pratiti. Sad još samo treba dočekati dostavnu službu. Jesi li i ti jedna od onih koju silno veseli zvono na vratima jer stiže paket prepun povoljnih i kvalitetnih stvari? Ja definitivno jesam.

Sanja

Nikad nisam bila prevelika ljubiteljica online shoppinga. Uvijek sam prije birala šetnju centrom glavnog grada, ulazak u trgovine, isprobavanje traperica, cipela, torbica… To mi je znalo biti i ‘terapija’ rješavanja od svakodnevnog stresa. No, onda je došao lockdown i sve se promijenilo. Moram priznati da se na početku nisam odmah prebacila na online kupovinu jer mi, najiskrenije, shopping nije bio ni na kraj pameti. I tako sam samo sjedila kod kuće u starim trenirkama. Ali malo po malo u moj život se vratio onaj osjećaj sreće koji nas sve prožme kad ulovimo super komad koji tražimo već mjesecima i to još po super cijeni (sigurna sam da sve vi koje čitate znate o čemu pričam).

Nakon mjesec dana posta od shoppinga, lagano sam počela tražiti nove ponude. I tako sam čula za BestSecret, ekskluzivnu modnu internetsku trgovinu. Naravno da sam se odmah raspitala kod prijateljica koje dijele moju ljubav prema modi i ubrzo je na moj e-mail došla pozivnica koju mi je jedna od njih poslala. U par klikova, dobila sam pristup svojoj novoj opsesiji. Kako još uvijek nije pravo vrijeme za provođenje sati i sati u raznim trgovinama, moje preferencije su se promijenile i online shopping je ipak zasjeo na prvo mjesto.

Kako Željka voli torbice, kod mene je ista situacija sa svim vrstama cipela. Tenisice, japanke, štikle, mokasine, sandale – što god vam padne na pamet, vrlo je velika vjerojatnost da ih imam u ormaru :). Nedavno sam vidjela kako je jedna naša influencerica s ponosom predstavila svoj walk in ormar za cipele. E, to bi i mene jako razveselilo. Zato sam prvo odlučila vidjeti što BestSecret nudi po tom pitanju.

Moram priznati da me ponuda odmah oduševila – nisam znala koji bi brend prvo kliknula jer ih ima nebrojeno puno! Od Calvin Klein, Camper, Diesel, Clarks, Dr. Martens, Geox, Inuikii, Jack Wolfskin, Karl Lagerfeld, Marc Cain, Michael Kors, Panama Jack – mislim da nisam uspjela nabrojati ni trećinu ponuđenog. Zato sam shavtila da ću ipak morati nekako suziti ponudu pa sam odlučila da ću se ovaj put skoncentrirati samo na sandale, jer ipak nam dolazi ljeto pa da mogu odmah isfurati svoj ‘ulov’,

Za oko su mi odmah zapale sandale sa životinjskim printom i potpisom slavnim sestara iz Kardashian- Jenner klana, Kendall + Kylie.

One su savršen izbor za malo elegantniji look, ali se već vidim u njima i kako ispijam kavu na terasi kafića dok svi koji prolaze gledaju dolje u moje noge i razmišljaju gdje sam ‘ubola’ takve divne sandale. Na BestSecretu, naravno!

Druge koje će se sigurno naći u mojoj kolekciji u natikače mule brenda Sí Barcelona. Mule je proslavila Carrie Bradshaw, to jest Sarah Jessica Parker, u Seksu i gradu, a ovaj novi/stari model cipela trenutno je opet jako popularan.

Natikače su uvijek dobar izbor jer svakom looku daju dozu elegancije, a ove u nježnoj rozoj boji jednostavno su me oduševile. Ja sam jako zadovoljna jer ove natikače će mi godinama služiti i neće postati samo jedan par koji u ormaru skuplja prašinu.

Nisam se zadržala samo na punudi cipele (jesam opsesivna, ali ne još toliko) pa sam odlučila što još nude osim odjeće, obuće i modnih dodataka. Kako nam je napokon došlo proljeće, vrijeme je i za male promjene u beauty rutini pa sam odlučila pogledati što nude od kozmetike. Tu me ugodno iznenadio poklon set londonskiog brenda Urban Apothecary jer ima sve što mi treba kako bi koži tijela pružila mali spa odmor. Uz tvrdi sapun, tu su i gel za pranje ruku i tijela, luksuzni losion za tijelo i svijeća za mali bijeg od stvarnosti, i sve to s mirisom smokve koja me odmah podsjeti na ljeto.

Čim mi dođe paket, odmah radim pjenušavu kadu i palim svijeću za pravi mali kućni spa(s)!

Zadnje na popisu što mi baš, ali baš treba, je ručni sat jer me nekako ulovila želja za modnim dodatkom koji, osim što izgleda odlično, ima i svoju namjenu. Dva u jedan, zar ne? Od kada su došli mobiteli, satovi su pali u drugi plan, ali oni stvarno mogu biti višenamjenski. Na kraju krajeva, i sat je prekrasan modni dodatak.

Moj izbor je prekrasan Michael Kors ručni sat u rose zlatnoj boji s elegantnim remenom od kojeg se sigurno neću odvajati. Osim za gore spomenuti spa dan! Hvala BestSecret za divne dizajnerske stvari koje sad možemo pronaći na jednom mjestu.

Istina, moj novčanik će malo trpjeti, ali se za ovakve komade to definitivno isplati.

