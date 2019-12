NAPOKON SMO DOBILI ODGOVOR: Pomaže li zaista topla pileća juha u liječenju prehlade?

Pileća juha bez sumnje ima dvije prednosti za sve prehlađene

Borite se s prehladom i vrijeme je za pileću juhu. Ako je baka rekla da pomaže to bi moralo biti točno, ili….

Kada krene hunjavica, mnogi se kunu u tanjur juhe ili u neki biljni čaj. Je li to stvarno lijek za prehladu? Odgovor nije tako jednostavan.

Unatoč popularnom vjerovanju, nema dokaza da pileća juhica uistinu pomaže u borbi protiv prehlade. Laboratorijska ispitivanja naznačila su da možda ima neki protuupalni učinak, ali nedovoljno za znanstveni zaključak. K tomu, ne postoji Pileća juha. Univerzalnog recepta nema i svaka je drugačija.

No pileća juha bez sumnje ima dvije prednosti za sve prehlađene. Prvo, vruća je, a to pomaže protoku sluzi i cirkulaciji krvi. Od toga će vam biti nešto bolje. Drugo, dobra juha s mnogo povrća opskrbit će vas s ključnim nutrijentima i energijom. To će u određenoj mjeri ubrzati oporavak, kažu stručnjaci.

Istodobno psihološka i fizička ugoda koja se javlja pri konzumiranju tople pileće juhe može imati i placebo učinak.

Jedna zdjelica pileće juhe može pružiti dnevnu dozu hranjivih tvari

Većina juha sadrži sastojke bogate hranjivim tvarima. “Bakina juha” sadrži više od pet vrsta povrća s visokim udjelom vlakana, vitamina C i antioksidansa. Jedna zdjelica pileće juhe može pružiti dnevnu dozu hranjivih tvari koje mogu potaknuti imunološki sustav u borbi protiv simptoma prehlade. Usto juha ne mora nužno biti domaća da bi imala ovakav učinak na prehlade. Mnoge gotove, čak i konzervirane juhe, imaju isti učinak učinak.

Kanadska dijetetičarka Leslie Beck kaže da se, prema studiji koju je 2000. provelo Sveučilište u Nebraski, pokazalo da domaća pileća juha, koja sadrži pileće meso, puno povrća, peršin, mrkvu, luk, sol i papar, sprečava aktivnost bijelih krvnih zrnaca koja uzrokuju upalu u uzorcima krvi dobrovoljaca. Vjerovalo se da upravo to uspijeva smanjiti protok sluzi i začepljen nos učiniti prohodnim.

Druga studija, obavljena 1978. otkrila je da ispijanje vruće pileće juhe potiče lučenje nazalnog sekreta kod 15 zdravih dobrovoljaca, što bi moglo pridonijeti prohodnosti ‘punog nosa’. No učinak je trajao samo 30 minuta, a ispijanje tople vode imalo je isti učinak, kaže Beck.

Ipak, po izvješću UCLA iz 1998. pod nazivom “Kako se nositi s asmom i alergijama”, stoji da “pileća juha može poboljšati sposobnost sitnih nosnih dlačica ili treplji da spriječe ulazak zaraznih čestica u organizam”. Isto vrijedi za čajeve. Osim potrebne hidracije, nema drugih zdravstvenih koristi. Postoje biljni pripravci koji imaju jasan zdravstveni učinak, ali oni zahtijevaju određenu količinu i koncentraciju, a to ćete teško pronaći u prosječnoj vrećici čaja.