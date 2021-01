NAPOKON RIJEŠENI VELIKI MISTERIJI ŽIVOTINJSKOG SVIJETA: Zašto vombati imaju kockasti izmet, a pingvini ‘pucaju’ iz anusa?

Ako vas zanimaju činjenice o obavljanju nužde u životinjskom carstvu, ovo će vas uvelike impresionirati

Možda niste ni znali (do ovoga trenutka) da vombati proizvode fekalije u obliku kocke. To je nešto što je uvijek bio misterij za znanstvenike, ali čini se kako je on napokon riješen. Vjeruje se, naime, da se fekalije vombata formiraju u kvadratni oblik još u posljednjih 17 posto crijeva, što znači da se taj oblik ne stvara tek na izlazu kao što se prvobitno smatralo.

Studija objavljena u znanstvenome časopisu prikladna naziva Soft Matter objašnjava da je oblik vombatove stolice možda povezan s komunikacijom i nastojanjem da se ona ne otkotrlja dalje. Pametni mali stvorovi!

New research – published today in our aptly named journal @SoftMatter, digests previous work demonstrating that wombat poo forms its distinctive shape within the wombat’s intestines, not at the, er, point of exit as previously thought. @ScienceMagazinehttps://t.co/9K6QRwkDPn — Royal Society of Chemistry (@RoySocChem) January 28, 2021

To je povezano s njuhom

Dr. Scott Carver, jedan od autora ovoga istraživačkog rada, rekao je da postoji nekoliko hipoteza koje još nisu ispitane. Tako se, konkretno, spekuliralo da su sfinkteri anusa kod tih životinja četvrtastog oblika, a pretpostavku da vombati tapkaju svoje fekalije nakon izbacivanja on je nazvao “potpunom glupošću”.

Kad su Carvera pitali zašto vombati imaju ovu značajku, kazao je kako je ta teorija povezana s njihovim snažnim njuhom, što znači da komuniciraju putem fekalija, a oblik kocke sprječava njihovo odmicanje, prenosi The Guardian.

Box seat: scientists solve the mystery of why wombats have cube-shaped poo https://t.co/gTNGYb4LS0 — Guardian Australia (@GuardianAus) January 29, 2021

Pingvini su još ‘čudniji’

Ako vas zanimaju činjenice o obavljanju nužde u životinjskome carstvu, jeste li znali da pingvini mogu pucati iz svojih rektuma? E, sada znate. Oni, naime, mogu ispucati fekalije takvom žestinom da one mogu odletjeti više od jednoga metra u daljinu.

The explosive physics of pooping penguins: they can shoot poo over four feet https://t.co/WNpYMYXPPy by @JenLucPiquant — Ars Technica (@arstechnica) July 4, 2020

Japanski istraživači otkrili su da rektalni tlak nakupljen u ptica koje ne lete doseže 28 kilopaskala i može poslati njihov izmet oko 1,2 metra daleko i to pri brzini od 7,2 km/h. Studiju su vodili Hiroyuki Tajima sa sveučilišta Kochi i Fumiya Fujisawa iz akvarija Katsurahama, a cilj im je bio otkriti dokle Humboldtovi pingvini mogu ispucati svoj izmet.

“Pingvinov izmet leti oko 0,4 metra čak i na tlu”, zabilježili su znanstvenici te upozorili čuvare u zoološkim vrtovima da budu posebno oprezni kada prilaze tim životinjama, koje se obično gnijezde na stijenama i do dva metra visine. To znači da bi njihov izmet mogao predstavljati dosta ozbiljnu prijetnju, piše LADbible.