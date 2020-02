NAJROMANTIČNIJA FOTOGRAFIJA SVIJETA DOBILA NOVO RUHO: ‘Svaki zaljubljeni par, dijete puno nade, izumitelj i istraživač, svaki svetac i griješnik su ovdje’

Prije 30 godina, na Valentinovo, snimljena je možda najpoznatija fotografija Zemlje

Prije točno trideset godina, Voyager 1 napuštao je i zadnji planet Sunčeva sustav i ulazio u transneptunijsko područje. Prije nego što je su letjelici ugasili kamere kako bi štedjela energiju, Carl Sagan je nagovorio NASU-u da okrene kamere posljednji put prema Zemlji.

„Pogledajte još jednom tu točkicu. To je ovdje. To je dom. To smo mi. Na njoj su svi koje volite, svi koje poznajete, svi za koje ste ikada čuli, svako ljudsko biće koje ikada postojalo na njoj je proživjelo svoj život. Zbir svih naših radosti i patnje, tisuća religija, ideologija i ekonomskih doktrina, svaki junak i svaki kukavica, svaki stvaralac i razaratelj civilizacije, svaki kralj i kmet, svaki zaljubljeni par, dijete puno nade, izumitelj i istraživač, svaki svetac i griješnik u našoj povijesti živjeli su ovdje – na majušnom djeliću prašine obasjane suncem“, napisao je astronom.

Pola sata kasnije, kamere zauvijek ugašene

Letjelica je snimila još 60 fotografija, kako snimila i prvu obiteljsku fotografiju Sunčeva sustava, odnosno i ostale planete. Svega 34 minute kasnije, letjelica koja je lansirana 1977. i 23 godine na Zemlju slala nikad viđene fotografije, zauvijek je ugasila svoje kamere.

Po Saganovoj analizi fotografije postala je poznata kao Mala plava točkica. U punoj rezoluciji možete ju pogledati ovdje.

Na fotografiji snimljenoj s više od šest milijardi kilometara, Zemlja zauzima teo 0,12 pixela. ‘Vrlo mala pozornica na kozmičkoj areni’, kako ju je opisao Sagan, izgleda usamljeno i ranjivo

U međuvremenu, sonde Voyager napravile su zaista mnogo i otvorile vidike koje nismo ni slutili te su prve koje su napustile Sunčev sustav.

No ni jedno njihovo mjerenje ili fotografija nisu postigli slavu Male plave točnice. Za 30-obljetnicu portreta, (s kojim se po kulturološkom utjecaju može eventualno mjeriti Izlazak Zemlje), NASA je fotografiji dala make-over. I originalna fotografija, i ova uređena tehnički su kompoziti složeni od istog kadra snimljenog crno-bijelom fotografijom te filterima. No na novoj fotografiji svjetlost i odbljesak su uravnoteženi te je uređena da zgleda malo manje zrnato.