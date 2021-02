NAJMODAVCA NAZVALI ‘SERIJSKIM UBOJICOM’: Podstanar objavio njegovih osam čudnih pravila i zgrozio internet

Korisnik Reddita objavio je popis pravila koja je iznajmljivač tražio od njega i njegovih cimera iako sam nije živio s njima u kući. Pročitavši zahtjeve neimenovanoga vlasnika objekta, ljudi su komentirali kako sve upućuje na to da je taj čovjek – serijski ubojica.

“Pronašli smo ova ‘jednostavna pravila kućnoga reda’ čim smo uselili u novu kuću, koju smo uzeli u najam. Svi smo redom u srednjim 20-ima, a neki su i stariji”, pojasnio je reditovac uz fotografiju papira sa zahtjevima najmodavca.

Dodao je kako im je rečeno da bi stanodavac jednom tjedno dolazio u kuću i ondje obavljao administrativne poslove u dnevnome boravku ili uredu. U kući je čak postojala jedna zaključana soba u koju stanari nisu smjeli ući.

