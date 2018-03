NAJMLAĐA UMIROVLJENICA IMA SAMO 31 GODINU: ‘Ljudi nisu svjesni koliko troše da bi uopće radili, to je smiješno’

Uštedjela je milijun dolara i odlučila kako se od toga komotno može uzdržavati sljedećih 50 godina

Kristy Shen vjerojatno je najmlađa umirovljenica, ako ne u svijetu, u rodnoj Kanadi svakako. Godine 2014., sa samo 31 godinom na leđima, ova se žena umirovila od karijere računalne inženjerke nakon što je uštedjela milijun dolara u banci. Sada ležerno putuje svijetom i uživa sa svojim suprugom Bryceom. Usput piše blog pod nazivom Millennial Revolution. Blogerica je objasnila kako je strukturirala svoj portfelj i koja je najveća zabluda o mirovini u koju ljudi vjeruju.

Manji troškovi života

Za Kristy, mirovina ne znači samo izležavanje na plaži ili kauču. To jedino znači “da više ne morate raditi jer je pasivni prihod iz vašeg portfelja dovoljno velik da si možete pokrivati troškove života i jednostavno odabrati želite li raditi ili ne”. Otkako je u mirovini, otkrila je i da to i nije toliko skupo koliko je mislila. “Ljudi zapravo nisu svjesni koliko troše da bi radili. To je smiješno. Koliko novca izdvajate na putovanje do posla i natrag? Koliko vas košta kupnja radne uniforme i kemijsko čišćenje? Za ljude koji imaju djecu – koliko trošite na vrtiće i dadilje?”, rekla je Kristy gostujući u epizodi “So money”.

Fleksibilnost je ključ

Jedna stvar koju ljudi ne razumiju, kaže, jest to da, kad ste u mirovini, vaši troškovi opadaju jer nestaje sve ono na što ste trošili dok ste radili. To, naravno, vrijedi samo ako pametno raspolažete novcem. Kristy smatra da je fleksibilnost ključ življenja od ušteđevine ili drugih investicija. “Ne mislim da se nečega odričem, samo se fokusiram na stvari koje su važne i ne brinem se zbog onih koje nisu. Želim reći da, jednom kad ste u mirovini, više niste vezani ni uz što, pa tako ni uz mjesto stanovanja. Lako se preselite nekamo gdje su troškovi života jeftiniji”, zaključuje