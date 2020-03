NAJKRAĆI TEST INTELIGENCIJE: Ova tri pitanja namučila su i studente Harvarda. Provjerite koliko ste uistinu pametni

Ovaj test procjenjuje koliko ste sposobni podatke obrađivati polako i racionalno, umjesto da donosite brze zaključke na temelju intuicije

Ako imate smisla za crni humor i nekoliko ste puta pali na vozačkom ispitu, velike su šanse da ste inteligentniji od prosjeka, sugerira znanost. No, koliko ste uistinu pametni? Odgovor bi vam mogao dati tzv. test kognitivne refleksije (CRT), također poznat kao najkraći test inteligencije na svijetu.

Intuicija ovdje ne pali

Kviz koji je 2005. godine razvio psiholog Shane Frederick nije nov, ali je bio dijelom nedavnoga istraživačkoga rada pa je ponovno dospio u optjecaj. Test kognitivne refleksije otkriva vašu sposobnost identifikacije jednostavnih problema koji su teži nego što se čine. Ukratko, što ih brže riješite, to ste inteligentniji, piše IFL Science.

Ovaj test procjenjuje koliko ste sposobni podatke obrađivati polako i racionalno, umjesto da donosite brze zaključke na temelju intuicije. Da biste uspješno riješili CRT, morate dobro analizirati svoje odgovore i preispitati vlastitu intuiciju.

Ne brzajte s odgovorima

“Pitanja na testu su ‘lagana’, u smislu da je njihovo rješenje lako razumljivo kada ih se objasni, ali postizanje točnoga odgovora često zahtijeva potiskivanje pogrešnoga odgovora koji impulzivno pada na pamet”, objasnio je Frederick.

Prije nego što požurite s odgovorima, imajte na umu da su na testu kognitivne refleksije pali čak i studenti najprestižnijih svjetskih sveučilišta, uključujući Yale i Harvard. Statistika kaže da je samo 17 posto ispitanika točno odgovorilo na sva tri pitanja.

‘Lagana’ pitanja:

1. Palica i lopta koštaju ukupno 1,10 dolara. Palica košta jedan dolar više od lopte. Koliko košta lopta?

2. Ako pet strojeva u pet minuta napravi pet proizvoda, koliko je potrebno da sto strojeva napravi sto proizvoda?

3. U jezeru se nalazi otok od lopoča. Svakoga dana površina otoka se udvostručuje. Ako je potrebno 48 dana da otok prekrije cijelo jezero, koliko je dana potrebno da prekrije pola jezera?

Točni odgovori:

1. Recimo da lopta košta X. Tada palica košta jedan dolar više, tako da je to X + 1. Dakle, palica + lopta = X + (X + 1) = 1.1 jer zajedno koštaju 1,10 dolara. To znači 2X + 1 = 1.1, zatim 2X = 0.1, tako da je X = 0.05. To znači da lopta košta pet centi, a palica košta 1,05 dolara.

2. Potrebno je pet minuta da se napravi 100 proizvoda. Ako pet strojeva u pet minuta napravi pet proizvoda, jednom stroju je potrebno pet minuta za jedan proizvod. Dakle, sto strojeva, sto proizvoda u istom roku.

3. Potrebno je 47 dana, jer se već sljedećega dana otok udvostručuje.