NAJJAČI ARGUMENT DA NAM JE SEKSUALNI ODGOJ PRIJEKO POTREBAN: Muž i žena nisu imali pojma da se moraju seksati da bi dobili dijete

Rachael je u svojoj dugogodišnjoj karijeri naišla na veći broj bizarnih slučajeva, no nijedan nije bio sulud kao ovaj

Rachael Hearson, 59-godišnja medicinska sestra koja je radila kao babica i patronažna sestra više od 40 godina, u svojoj knjizi ‘Handle With Care: Confessions of an NHS Health Visitor’ prepričala je neke bizarne susrete koje je doživjela tijekom posjeta obiteljima.

Jedan od najbizarnijih definitivno je slučaj bračnog para koji nije imao pojma da se moraju seksati kako bi dobili dijete, već su mislili da žene zatrudne same od sebe nakon vjenčanja.

Patronažna sestra morala je naučiti muža i ženu o logistici seksa nakon što je shvatila da nemaju pojma o vlastitim tijelima.

DEČKO JE SKROZ ZBUNJEN: ‘Imam 31 godinu. Ako se poseksam s muškarcem – hoću li i dalje biti djevac?’

“Bili su u braku nekoliko godina, no djeca ‘nikako nisu dolazila’. Ginekologinja je zaključila da nisu imali pojma kako djeca nastaju, a moj je posao bio pobrinuti se da saznaju”, objasnila je Rachael.

“Zaista su mislili da djeca dolaze kao rezultat braka i nisu imali pojma o seksu. Učenje parova o intimnosti je velika odgovornost, no nakon nekoliko posjeta nisu se mogli zasititi jedno drugoga”, dodala je.