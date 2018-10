NAJGORE VRIJEME ZA KAVU: Znamo da vas vuče, ali ne pijte je u ovo doba dana – bit ćete nervozni i nikakvi

Većina ljudi teško može zamisliti početak dana bez kave. No stručnjaci tvrde da je omiljeni napitak bolje konzumirati kasnije tijekom dana

Po nedavnoj anketi Reutersa, više od 85 posto ljudi u Americi redovno konzumira kofein, pa nije nimalo čudno da ih jutra asociraju na miris svježe kave. Ali nutricionisti kažu da rano jutro možda i nije najbolje vrijeme za kavu ako se želite osjećati budnim i pribranim u ostatku dana.

Zato ste nervozni

Kava odmah nakon buđenja vas može učiniti nervoznim i preaktivnim nedugo nakon što je popijete, ali i vrlo umornim svega nekoliko sati poslije. “Definitivno treba ograničiti unos kave odmah nakon što otvorite oči”, tvrdi nutricionistkinja Laura Cipullo.

Nakon buđenja organizam sam po sebi krene proizvoditi povišenu razinu kortizola, hormona stresa koji nas razbuđuje. Ako tome dodate kofein, koji čini isto, toliko kortizola odjednom jednostavno može biti previše.

Pričekajte… nekoliko sati

Kad se nakon nekoliko sati takva dvostruka količina koritzola istroši, nastupa osjećaj velikog umora. Stoga je savjet da se prva jutarnja kava popije nekoliko sati nakon ustajanja. “Popijte kavu kad vam tijelo proizvodi manje kortizola, tri do četiri sata nakon buđenja”, kaže Cipullo.

“Rekla bih da je sredina prijepodneva ili rano popodne najbolje vrijeme”, dodaje nutricionistkinja Lisa Lisiewski. “Tada je razina kortizola najniža i tada je korist od kave najveća”. Ipak, ne slažu se svi s tom teorijom. Neki nutricionisti smatraju da je od vremena ispijanja kave važnija njezina količina.

No, svi se slažu da kavu ne treba piti kasno. Po jednoj studiji kava može poremetiti san i do šest sati poslije, iako je vrhunac njezina učinka oko pola sata do sat nakon konzumacije.