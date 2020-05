NAJBOLNIJI PRIMJERI KAD SU LJUDI JEDNOSTAVNO MORALI FRENDA IZBACITI IZ ŽIVOTA: ‘Masturbirao bi na kauču usred bijela dana i nikada nije čistio…’

O prekidima ljubavnih veza često slušamo, no rijetko se priča o prekidima između prijatelja

Ponekad je veza između bliskih prijatelja dublja nego između ljubavnih partnera, a kada se takva prijateljstva prekinu iz raznoraznih razloga, doživljavamo ih bolnije od prekida veze.

Jezebel je pozvao čitatelje da im otkriju razloge zbog kojih su prekinuli prijateljstvo s nekim, a neke priče su zaista nevjerojatne i sulude.

‘Tašti izdajnik’

Tony se uselio u stan s prijateljem kojeg je znao online i upoznao dok je igrao Yu-Gi-Oh. “On bi masturbirao na kauču usred bijela dana, čak i kada sam ja bio u stanu, nikada nije čistio stan i očekivao je da mu kuham jer nije htio naučiti sam”, napisao je.

Iako ga je cimer živcirao, Tony je provodio većinu vremena van stana i na poslu tako da se nije previše opterećivao njime.

No, prekretnica u njihovom odnosu bila je kada mu je oštetio kočnice na autu i nije mu htio objasniti što se dogodilo, prihvatiti krivnju ili čak podijeliti troškove popravka.

Nakon toga se odlučio preseliti. “Spakirao sam se i otišao iz stana dok je on bio na poslu. Vratio se u poluprazni stan navečer. U pismu sam mu objasnio zašto sam otišao i napisao mu komu se može obratiti ako treba financijsku pomoć oko smještaja kada najam istekne. Sve sam završio izjavom: ‘Možeš me mrziti koliko hoćeš, ali nikada me nećeš pronaći i više se nikad nećemo vidjeti'”, otkrio je čitatelj.

Uz pismo je priložio i Yu-Gi-Oh kartu jer je ta igra bila jedna od rijetkih aktivnosti u kojima su zajedno uživali, a ime karte bilo je Vain Betrayer, odnosno Tašti izdajnik.

I prijatelji ‘ghostaju’

Druga čitateljica je podijelila priču o prekidu prijateljstva s djevojkom s kojom se družila od 11. godine.

“Bila sam joj kuma na prvom vjenčanju i ona je bila moja kuma. Bila je u sobi dok sam rađala kćer. Pomogla sam joj preseliti se kada se outala obitelji i to nisu najbolje podnijeli. Bile smo cimerice kada smo se odselile od kuće, podržavale smo se nakon prekida, pronalazile smo si poslove, bile smo uvijek tu jedna za drugu”, napisala je.

Iako su imale loše i dobre dane, čitateljica je mislila da se uvijek može osloniti na njihovo prijateljstvo.

No, na jednoj večeri nešto se promijenilo. “Njena energija prema meni se potpuno promijenila. Nekoliko dana kasnije pitala sam ju što nije u redu, ali rekli mi je da je sve OK i da se brinem bez razloga”, otkrila je i dodala da nisu razgovarale pet godina.

Da bi stvari bile još zanimljivije, rade u istoj tvrtki jer joj je čitateljica pomogla da se tamo zaposli. “Vidim ju tu i tamo, ali nikad ne razgovaramo. Pokušala sam ju nazvati kada se naš odnos počeo mijenjati kako bih saznala što je bilo. Kontaktirala sam ju dok smo obje bile na poslu i još uvijek nisam dobila jasan odgovor, samo me ‘ghostala'”, otkrila je ostavljena prijateljica.

Prijateljica ju je napustila zbog raka

“Najbolja prijateljica s kojom sam se družila više od 20 godina napustila me kada mi je dijagnosticiran terminalni oblik raka. Rekla mi je da nema vremena biti mi prijateljica”, napisala je čitateljica.

Iako joj je obećala da će ju povremeno zvati i posjetiti, nisu se čule posljednjih šest mjeseci. “Htjela sam da me nazove jednom ili dvaput u mjesec dana i da me posjeti jednom ili dvaput godišnje. Natuknula mi je da joj je to previše i nerazumno. Kada saznate da netko koga volite ne mari za to hoćete li živjeti ili umrijeti je užasno bolno”, dodala je.

Maloljetna trudnoća i rasizam

Četvrta čitateljica prisjetila se kako su joj propala dva prijateljstva u mladosti.

“Kada sam imala 12 godina prebacila sam se u novu školu i odmah se sprijateljila s dvojajčanim blizancima. Djevojka je bila najljepša cura u školi, a dečko je bio zgodan i jako zatvoren. Oko sebe su izgradili kliku ‘cool’ klinaca iz škole, a meni se svidjelo biti dio takve ekipe”, napisala je.

Nekoliko godina kasnije, blizanka je u 15. godini zatrudnjela, ali zbog svog izgleda i tada je nekoliko dečki vrtjela oko malog prsta. Udala se s 18 godina, a iako tvrdi da je njen suprug otac djeteta, dijete izgleda baš kao njen omiljeni dečko s kojim ga je varala. “Varanje nikad nije prestalo. Zbližila se s drugom teen majkom pa su varale muževe dok su im majke čuvale djecu. Tada sam joj prestala odgovarati na pozive. Još uvijek smo bile u istom društvu, vidjele smo za vikende, ali bile smo samo poznanice”, otkrila je čitateljica.

U međuvremenu se jako zbližila s njenim bratom blizancem. Svaki su se dan družili i razgovarali, znali su sve svoje tajne, a često bi ‘otpilili’ svoje dečke i djevojke kako bi se vozikali u automobilu i razgovarali cijelu noć.

Onda je njegov stariji brat postao rasist koji je uspio cijelu ekipu preobratiti na svoju ideologiju. Pridružili su se Ku Klux Klanu i neonacistima, a stariji je brat uživao u debati o rasi i feminizmu s čitateljicom.

“Bilo je pitanje vremena kada će moj najbolji prijatelj postati rasist. Godinama sam si govorila da je samo pod utjecajem brata i da će se osvijestiti i biti svoj, no to se nikad nije ostvarilo. U našim ranim 20-ima upoznao je djevojku koja me mrzila i koja je zatrudnjela kako bi ga odvukla pred oltar. Saznala sam da je prekršio naš dogovor o tome da ćemo jedno drugome biti kum, odnosno kuma na vjenčanju jer mu to djevojka nije dopustila. Nakon toga sam saznala da nisam mogla biti gošća jer su samo Arijevci bili pozvani”, objasnila je ostavljena prijateljica.