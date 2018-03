NAJBOLJI VODIČ KROZ HOROSKOP: Glavne karakteristike svih znakova na jednom mjestu

Horoskop je vrsta dijagrama i koristi se u astrologiji, a na njemu su prikazani položaji Sunca, Mjeseca, planeta i zvijezda.

U horoskopu se vjeruje kako su određeni položaji zviježđa na datum i trenutak rođenja neke osobe odgovorni za njenu karakter i budućnost. Postoji 12 horoskopskih znakova od kojih se svaki razlikuje po karakteru.

Ovan: 21.03 – 20.04.

Bik: 20.04. – 20.05.



Blizanac: 21.05. – 21.06.

Rak: 21.06. – 22.07.

Lav: 23.07. – 22.08.

Djevica: 23.08. – 22.09.

Vaga: 23.09. – 22.10.

Škorpion: 23.10. – 21.11.

Strijelac: 22.11. – 21.12.

Jarac: 22.12. – 21.01.

Vodenjak: 20.01. – 19.02.

Riba: 19.02. – 20.03.

Voljeni i tvrdoglavi ovnovi

Ovnovi imaju vatreni element i kardinalnu kvalitetu te su poznati po svojoj energiji i akciji. Snažni su, ambiciozni i izrazito nestrpljivi ljudi koji sve žele odmah. Ponekad se mogu doimati djetinjastima radi velikih ambicija i želja.

Ovnovi se u životu najbolje snalaze u ulozi vođe i osobe koja započinje i pokreće društvo. Ako trebaju biti inferiorni, teško im to pada pa mogu biti tvrdoglavi i ustrajni da se to stanje promijeni. Iskreni su i otvoreni i nimalo im nije neugodno izraziti svoje mišljenje. Izrazito su komunikativni i uvijek će oko sebe imati velik krug ljudi. Poznati su kao iskreni ljudi koji traže takav tretman nazad.

Vole biti glasni u društvu, često traže priznanje makar to neće nikada priznati. Imaju mnoštvo ideja, kreativni su i znaju točno što žele. Ovnovi često počinju nove projekte, ali se zna dogoditi da ne dovršavaju poslove.

U ljubavi su otvoreni, direktni i vole preuzimati inicijativu. Najčešće su vrlo privlačni i bitno im je kako izgledaju. Znaju zauzeti stav ali traže pouzdanog partnera kojem mogu vjerovati. Seks im je jako bitan faktor, pa ako nema tjelesne privlačnosti, rijetko će biti i ljubavi.

Stabilni bikovi

Osobe rođene u znaku bika su vrlo senzualne, konzervativne i ponekad tvrdoglave. Vole dodire pa su tako često vrlo taktilni. Brinu za svoje najdraže pa su tako majke i očevi u znaku bika odlični roditelji. Odlični su u financijskim situacijama, kao i u štednji.

Vole izvršiti zadatke do kraja, i rijetko će ih nešto smesti u tome. Vole ljude oko sebe ali će imati samo nekolicinu najboljih prijatelja. Bikovi su odani ljudi i teško prihvaćaju velike promjene. Na njih se uvijek može računati.

Ljudi rođeni u znaku bika senzualni su i ako se zaljubite u njih, pripremite se na mnogo strpljenja. Traže inteligentnu osobu uz sebe, ali i vole materijalne poklone. Oni se žele skrasiti, imati obitelj i biti stabilni. Odani su i pouzdani u ljubavi.

Optimistični blizanci

Blizancima vlada Merkur što govori kako su oni dobri komunikatori i inteligentni ljudi. Znatiželjni su i komunikativni, te kao i Bikovi puni ideja i ambicija. Optimistični su i vole da se uvijek nešto događa oko njih. Jako teško podnose monotoniju jer su izrazito društveni i zabavni.

Vole inteligentne ljude oko sebe, a posebice one s kojima mogu mnogo razgovarati. Nikada ne miruju pa se tako često bave raznim hobijima, dok neke ipak ne ispune do kraja. S njima nikada nije dosadno, ali to znači da mogu biti i površni i nepouzdani.

Blizanci jako vole flert, čak i kada su u vezi. Teško se odriču tuđe pažnje, zabave i uzbuđenja. Bez obzira na to će se rijetko zaista odvažiti da nešto i naprave po tom pitanju. Ako pronađu osobu s kojom se mogu naći na intelektualnoj razini, biti će lojalni i tolerantni.

Nježni rakovi

Pripadnici ovog znaka jako su emotivni, suosjećajni i pažljivi, a glavna karakteristika im je da se vole brinuti za ljude oko sebe. Lako ih je povrijediti pa ponekada treba biti oprezan. Često su sramežljivi i skrivaju svoje emocije kako ne bi bili povrijeđeni. Vole ljude oko sebe, no nisu uvijek otvoreni prema upoznavanju novih ljudi. Ako ste im pokazali dovoljno ljubavi i povjerenja, opustiti će se i biti pouzdani prijatelji do kraja života. Dobrodušni su i suosjećajni, makar im nedostaje samopouzdanja.

Oni kada vole, vole svim srcem. Nježni su, pažljivi i izrazito strpljivi pa će i puno toga pretrpjeti u ime ljubavi. Uz to su dosta osjetljivi pa mogu biti i djetinjasti te dugo nekome nešto uzimati za zlo. Ako zadobijete njihovo povjerenje, odlični su ljubavni partneri.

Vrijedni su i nenametljivi pa su tako odlične osobe za timski rad. Važno im je da se bave poslom koji vole i tada će biti sposobni radnici i uložiti će puno truda u posao. Kreativni su pa tako vole književnost, povijest ali i rad s djecom.

Odvažni lavovi

Pripadnici ovog znaka u velikom vodiču za horoskop slove kao odvažni, hrabri i velikodušni ljudi. Držanje im je uvijek ponosno i u društvu ih se uvijek lako primjećuje jer privlače svu pažnju. Lavovi su rođeni govornici, komunikativni su, otvoreni i izrazito pristupačni. Najčešće su omiljeni u društvu radi velikog srca i ljubavi prema djeci, životinjama i brizi prema onima kojima je to najpotrebnije.

Osim što su otvoreni, često su vrlo tašti i tvrdoglavi. Vole u svemu biti najbolji pa im zavist nije nepoznat pojam. Glavni cilj im je ispuniti sve zadatke koji se pred njima nađu. Vole biti u središtu pozornosti i rođeni su vođe. Ponekada mogu pretjerati s hvalisanjem pa tako biti bijesni ili zločesti.

Teatralni su i dramatični pa su tako i u ljubavi šarmantni i samouvjereni. Kada se lavovi zaljube spremni su na pokazivanje osjećaja, izrazito su privlačni, nježni i brižni parneri. Ako mu stalno dajete do znanja da ga volite i da vam mnogo znači, učiti će sve za vašu ljubav.

Inteligentne djevice

Djevice su analitičke i radoznale osobe koje ipak dobro promišljaju prije reagiranja. Najčešće su suzdržane i povučene pa u društvu nikada ne vode glavnu riječi. U društvu su djevice one koje sve promatraju sa strane, a njihova inteligencija i komunikativnost dolaze do izražaja tek kada su potpuno opuštene. Nenametljive su i sramežjive pa se često doimaju hladnima ili ravnodušnima.

U poslu su djevice vrlo marljive, odgovorne i precizne. Ne zanimaju ih pohvale već užitak završenog zadatka. Problem nastaje u perfekcionizmu radi kojeg često budu samokritične pa ih je nemoguće zadovoljiti. Djevice vole red i mir.

U ljubavi im treba mnogo vremena da se opuste i pokažu svoje prave osjećaje. Svoju ljubav pokazivati će gestama i malim znakovima pažnje, dok ćete rijetko moći čuti izjavljivanje ljubavi. Često se žale, cjepidlaće i kritiziraju pa mogu biti zahtjevni partneri.

Privlačne vage

Vage su u oba spola privlačne, lijepe i šarmatne osobe koje vole biti okružene lijepim ljudima i stvarima. Iznimno su društvene i imaju gomilu prijatelja. Slažu se s većinom ljudi i lako se uklapaju u svako društvo jer uspjevaju pronaći zajednički jezik sa svima. Vole ljude i često ih imaju oko sebe, dok zaziru od ikakvog nasilja.

Vage su poznate kao neodlučne osobe koje nikada ne mogu donijeti odluku. Vole luksuz, pa su za njega spremne raditi do inemoglosti kako bi ga stekle. Vage su ili potpuno radišne ili potpuno lijene. U poslu mogu sagledati sve aspekte nekog problema, a uz to im je izrazito izražen osjećaj za pravdu. S njima se može lijepo surađivati, društvene su, komunikativne i ambiciozne. Često postižu uspjehe radi poznanstava. S druge strane mogu biti neodlučne i izbjegavati sukobe jer ne žele nikoga povrijediti ili oštetiti.

Najvažnija stvar na svijetu za vage je ljubav. Ne znaju funkcionirati bez parnera pa se često nađu u lošim vezama samo radi straha od samoće. Iznimno su privlačni pa često imaju mnoge udvarače, a na laskanja najčešće nasjedaju. Vage neće biti sretne u životu ako nisu sretne u ljubavi.

Izdržljivi škorpioni

Ovo su snažne osobe koje se mogu izdići iz svih problema. Pronicljivi su, inteligentni i imaju odlične instinkte za društvene odnose. Ponekad se doimaju suzdržano i tajanstveno, ali ako se opuste prepoznat ćete da su duhoviti, šarmantni i inteligentni. Vole samoću, tajnovite, misteriozne i skrivene stvari. Osvetoljubivi su i sposobni.

U ljubavi su strastveni ali nepovjerljivi pa u početku veze mogu biti nemogući. Jednom kada steknete njihovo povjerenje biti će najbolji partneri, no samo morate biti iskreni s njima. Seks im je jako bitna stavka i bez njega ne mogu funkcionirati u vezi. Povremeno su tajanstveni i ne vole otkrivati stvari o sebi.

U poslu su ovi znakovi izrazito uspješni, odvažni i spremni na riskantne poteze. Odlučni su i sposobni radnici koji neće bježati od problema i priznati će svoje pogreške. Marljivi su, uporni i dobro se snalaze u nepoznatim situacijama.

Optimistični strijelci

Strijelci su vedre, dobronamjerne i pristupačne osobe koje imaju široke svjetonadzore. Vedri su i srdačni pa su često omiljeni u društvu. Vole nova iskustva i uvijek traže nova uzbuđenja. Često su i previše naivni pa se brzo razočaraju radi prevelikih očekivanja. Ne zanima ih novac i široke su ruke, pa tako vole pokazati i svoju hedonističku crtu. Vole biti u pokretu i dobri su sportaši.

U ljubavi su entuzijasti i uvijek su u potrazi za idealnim partnerom, pa su radi toga često nepromišljeni i i impulzivni. Zaljubljivi su, naivni i laka meta. Osim ljubavnika traže i dobrog prijatelja u toj osobi i ne podnose ako im netko pokušava ograničiti slobodu. Ako im je partner hladan i posesivan, brzo će otići iz te veze.

Strijelci su u poslu sposobni, stvaraju dobru radnu atmosferu uz vedrinu i entuzijazam. Uvjerljivi su, dobri govornici i odlični u pregovaranju. Ne gube optimizam ni u teškim situacijama, pa je uvijek poželjno imati takvu osobu u timu. Najveća mana im je skakanje s jednog mjesta na drugo i manjak koncentracije uz brz gubitak interesa.

Disciplinirani jarci

Inteligencija, sposobnost i ambicioznost glavne su odlike jaraca. Vole ostvariti sve zacrtano i vjeruju u marljiv rad i trud. Ozbiljni su i realni, pa se često samopodjenjuju. Ne hvalisaju se i pesimistični su pa stalno iščekuju neke probleme. Šaljivi su ali povučeni.

Za sreću im je potrebno da se ostvare pa su zadovoljni tek kada im je riješena obiteljska i poslovna situacija. U ljubavi su suzdržani, oprezni i nesigurni pa se teško opuštaju pred drugima. Češće će ulaziti u površne veze, a kada započnu ozbiljnu vezu uložiti će mnogo truda i napora kako bi ona uspjela. Kada steknu povjerenje u partnera i kada se opuste, možete im u potpunosti vjerovati.

Jarci su rođeni vođe pa često imaju velike zahtjeve od ostalih zaposlenika. Organizirani su, odgovorni i pravi primjeri radoholičara. Karijera im je najvažnija stvar u životu i žele doći do vrha te će se potruditi da to i ostvare.

Originalni vodenjaci

Glavna značajka ljudi rođenih u ovom znaku je da ne pripadaju nikakvim konvencionalnim okvirima. Okolina ih cijeni upravo radi njihova duha i buntovnosti konvencijama. Otvoreni su, vedri i društveni te teško podnose dosadu. Vole upoznavati nove ljude, stvari i lokacije. Nisu ljubomorni niti zavidni te cijene odvažne ljude.

Zaljubljeni vodenjaci to vole razglasiti cijelom svijetu. Romantični su i šarmantni, makar su neki suzdržani u tim pothvatima. Kada su potpuno opušteni pokazati će osjećaje i zabavljati se u vezi. S obzirom na to da vodenjaci najčešće imaju buran društveni život, potreban im je partner koji ih neće opterećivati ljubomornim ispadima. Djeluju hladno i sebično te su često usredotočeni samo na svoje potrebe.

U poslu su idealisti i pokušavaju u svemu biti originalni i posebni. Imaju kreativan talent koji im omogućuje fleksibilno radno vrijeme koje im najviše i odgovara. Ne vole autoritet niti ograničavanje sloboda. Energični su, uporni i tvrdoglavi u poslu i životu.

Idealistične ribe

Osobe rođene u znaku ribe simbol su svega što je u nama skriveno i podsvjesno. Izrazito su emotivne, suosjećajne i maštovite. Kreativnost im pomaže da se riješe svakodnevnih stresova i problema. Teško se suočavaju s realnošću pa su i skloni alkoholu i drugim opijatima.

Ribe su nepopravljivi romantičari i ne mogu živjeti bez ljubavi. Kada se zaljube, često se boje pokazati svoje osjećaje i postaju ranjive. Spremni su na žrtve pa mogu zanemarivati vlastite potrebe nauštrb partnerove ljubavi. Mogu biti posesivne i ljubomorne, ali i sklone nevjeri. Ako imate ribu za partnera, potrebno je da im stalno pokazujete ljubav kako ne bi postali nesigurni.

Iako plahe prirode, u poslu se vole predati do kraja i uspješne su u svemu čega se prihvate. Ako se bave zanimanjem koje ih ne uveseljava, neće pokazivati dobre rezultate. Umjetničke su duše, kreativne i maštovite te će se najbolje snalaziti u takvim poslovima.