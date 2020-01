NA ODVRATAN NAČIN SAZNALA DA NIJE JEDINA ŽENA U SUPRUGOVOM ŽIVOTU: ‘Sve mi je bilo jasno kada sam vidjela račun’

‘Znala sam da postoji još neka žena u njegovom životu’, priznala je nesretna žena

Brak ponekad može biti pravi izazov, pogotovo kada se jedan od partnera nađe u krizi srednjih godina. 47-godišnja Britanka osjetila je to na vlastitoj koži, kada je njezin suprug kupio poseban poklon ženi koju je upoznao na trčanju.

“Imali smo težak period kada je mojoj majci dijagnosticiran rak. Sada je dobro, ali tada sam bila smrtno uplašena za nju. Znam da se moj muž osjećao sigurno zapostavljeno za to vrijeme ali uvijek sam ga voljela i vjerovala mu”, započela je žena svoju priču.

Njezin 52-godišnji suprug veoma je aktivan te osim svakodnevnog trčanja pomaže organizirati lokalne utrke. Nije prošlo dugo prije nego što je bezazleno izjavio kako je jedna od žena koju zna s trčanja veoma atraktivna.

Izlasci i skrivanje mobitela

Vrlo brzo je nesretna žena primijetila kako suprug ne ispušta mobitel iz ruke te je čak odlučio na istome imati zaporku što do tada nije imao.

“Počeo je izlaziti kasno, navodno s kolegama, dok prije to nije radio. No onda mi je poklonio ljubavni privjesak i ja sam mislila kako je to način da mi se iskupi što nije više toliko brižan kada smo zajedno”, ispričala je žena Sun-ovoj savjetnici.

No ponašanje njezinog muža nije se popravilo. Izlazio je sve više, a ona je postajala sve nervoznija.

“Znala sam da postoji još neka žena u njegovom životu”, priznala je.

Naime, dok mu je sumnjičavo pregledavala stvari pronašla je račun ne za jedan nego za dva ljubavna privjeska i sve joj je u trenutku postalo jasno. Iako je suprug odbijao isprva priznati kako je za drugu ženu kupio privjesak, ona nije odustala dok se na kraju nije slomio i kazao kako je drugi poklonio 36-godišnjoj ženi s kojom trči.

Kako dalje?

Unatoč tome suprug je ženi kazao kako s drugom ženom nije imao intiman odnos te da mu je bilo samo žao prijateljice s trčanja, jer ima obiteljskih problema. Iako se razočarana supruga sada želi naći s ženom koja joj je unjela razdor u obitelj, suprug ju moli da to ne napravi.

Obećao je kako neće više kontaktirati mladu partnericu u trčanju. no svoje se aktivnosti ne želi odreći zbog čega je Britanka kontaktirala Deidre Sanders da joj pomogne s odlukom, što i kako dalje.

Deidre je kazala kako je prvo potrebno saznati što se zaista dogodilo, a onda usredotočiti na to što je utjecalo na probleme u njihovoj vezi koje su doveli do otuđivanja.

Isto tako rekla joj je kak se suprug ne treba odreći trčanja, ali neka traži od njega da se priključi drugom klubu.