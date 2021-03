MUŽ JU ZOVE ‘MISS PIGGY’ I ROKĆE KAKO BI JU MOTIVIRAO NA MRŠAVLJENJE: ‘Zaista je uvjeren da će mi to pomoći, ali…’

Muž tvrdi da ju pokušava motivirati pogrdnim nadimkom, a prijateljima, obitelji i djeci rekao je da ju tako zovu

Majka s postporođajnom depresijom tvrdi da ju suprug zove ‘Miss Piggy’ kako bi ju motivirao na mršavljenje.

U objavi na Redditu 32-godišnja žena je otkrila da se muči s gubitkom kilograma nakon poroda, uglavnom zahvaljujući postporođajnoj depresiji.

“Praktički ne spavam zbog svoje djece, a većinu jutara jedva smognem snage izaći iz kreveta, kamoli da se natjeram otići u teretanu. Proživljavam težak period”, priznala je.

Povjerila se svome suprugu “Daveu” oko nemogućnosti da skine višak kilograma, a on joj je na to rekao da će ju motivirati “jer ju voli”. No, izabrao je poprilično neobičnu taktiku. Naime, od tada ju zove ‘Miss Piggy’ te je svim prijateljima, obitelji i djeci rekao da čine isto.

“Mrzim taj nadimak, ali on kaže da će me motivirati na mršavljenje. Mislim da je stvarno uvjeren da će mi to pomoći, ali osjećam se jako loše”, napisala je 32-godišnja majka.

Izgubila živce za večerom

No, nedavno je tijekom večere muž počeo roktati, a ona je iz frustracije počela vikati na njega.

“Imamo pravilo da se ne deremo u blizini djece, ali u karanteni smo uvijek blizu mališana, a uz to se osjećam odbačeno. Djeca su počela plakati i Dave kaže da sam ja kriva”, objasnila je.

Upitala je korisnike Reddita je li zaista bila kriva kao što joj je suprug rekao. Većina je stala na njenu stranu i poručila da su zgroženi njegovim ponašanjem.

“Učiti djecu da te ponižavaju kako bi izgubila kilograme je bolesno”, “Čekaj, dao ti je pogrdni nadimak jer te voli?”, “Ne, kada nekoga volite, onda koristite umiljate nadimke. Draga, dušo, ljepotice, a ne Miss Piggy”, “Uz sve to uči djecu da postanu nasilnici”, neki su od komentara.

Jedan korisnik predložio joj je da djeci objasni zašto je njihovo ponašanje štetno, da se ispriča zbog vikanja, ode na terapiju te što prije napusti svog supruga koji je okrutni emocionalni nasilnik.