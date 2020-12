‘MARS, DOLAZIMO!’; Muskova raketa eksplodirala pri slijetanju, ali on je oduševljen: ‘Dobili smo sve što smo trebali’

Uništena raketa Starship bila je prototip teške lansirne rakete koju je razvila privatna svemirska tvrtka Elona Muska za prijevoz ljudi i tereta

SpaceX-ov prototip rakete Starship eksplodirao je tijekom pokušaja povratnog slijetanja u srijedu, nekoliko minuta nakon naoko običnog probnog polijetanja s lansirnog pogona tvrtke u Teksasu, pokazala je videosnimka leta uživo.

Uništena raketa Starship bila je prototip teške lansirne rakete visine 52 metra koju je razvila privatna svemirska tvrtka Elona Muska za prijevoz ljudi i 100 tona tereta u budućim misijama na Mjesec i Mars.

Nizak tlak u spremniku za gorivo

Samonavođena raketa eksplodirala je kada se spustila na podlogu za slijetanje nakon kontroliranog spuštanja. Probni let bio je namijenjen dosezanju visine od 12,5 kilometara, po prvi puta pogonjen s tri SpaceX-ova novorazvijena Raptor motora.

Musk je u tweetu neposredno nakon nesreće rekao da je “tlak u spremniku za gorivo bio nizak” tijekom spuštanja, “zbog čega je brzina dodira bila velika”. Dodao je da je SpaceX iz testa dobio “sve podatke koji su im trebali”, zahvalio se Teksasu na podršci i poručio: ‘Mars, dolazimo!!’.

Thank you, South Texas for your support! This is the gateway to Mars. — Elon Musk (@elonmusk) December 10, 2020

Life, the Universe and Everything pic.twitter.com/1ZCzInfc4u — Elon Musk (@elonmusk) December 10, 2020