MOŽETE GA SLOŽITI NA BEZBROJ NAČINA: Vodimo vas na putovanje oko svijeta iz perspektive sendviča, pogledajte najomiljenije verzije ovog popularnog jela!

Nema svestranije hrane od običnog sendviča. Sendvič može biti skromna ulična hrana, ali i luksuzno jelo nekog vrhunskog chefa.

Sendviči mogu biti slani ili slatki, topli ili hladni, dolaze u svim oblicima i veličinama, a ponekad nam daju i uvid u tradicije i običaje zemlje iz koje su potekli. Svaka zemlja ima svoju verziju sendviča, a svaki sendvič ima svoju priču. Od obične seljačke hrane do omiljenog obroka ili užine, sendvič je uistinu najzahvalnije jelo koje možete spremiti.

Kroz hranu možemo puno naučiti o drugim zemljama, a sendvič je možda i najbolji ambasador za to. Brzo su gotovi, lako dostupni i, najvažnije, jako fini!

Istražimo bogatstvo kultura i otvorimo apetit kroz priču o sendvičima iz svih krajeva svijeta. Krenimo!

Argentinski hot-dog (Choripan)



Choripán je vrsta sendviča s chorizo kobasicom. Nastao je u Argentini, ali je omiljeni snack diljem Južne Amerike. Samo ime sendviča govori o njegova dva najvažnija sastojka. “Chori” se odnosi na chorizo kobasicu, a “pan” na kruh. U sendviču se može koristiti cijela kobasica ili prerezana na pola po dužini, a od dodataka se najčešće stavlja prefini chimichurri umak od češnjaka, peršina, čilija, octa i maslinovog ulja.

Povrtni izraelski sendvič (Sabich)

Iako je Izrael najpoznatiji po falafelima i ostatak njihove kuhinje nudi širok spektar zdravih i povrtnih jela. Jedno od njih je definitivno sabich sendvič. Ovo fino jelo se sastoji od pita kruha, prženih ploški patlidžana, tvrdo kuhanih jaja, hummusa, rajčica, luka, krastavca te tahinija i kiselog umaka od manga. Sabich se jede kao ručak ili večera, ali može poslužiti i kao međuobrok. Užitak je zagarantiran!

Indijska bombica ugljikohidrata (Vada Pav)

Vada Pav je simbol Mumbaija. Sendvič je nastao kao jeftin obrok za radnike u tvornicama, a danas je omiljeni street food kojeg konzumiraju svi. U svojoj suštini, riječ je o jako jednostavnom receptu. Od krumpira, luka, začina i čilija se izrađuju okruglice koje se zatim uvaljaju u brašno od slanutka i prže u dubokom ulju. Okruglica se zatim poslužuje u običnom pecivu uz dodatak chutneyja. Ako tražite vegetarijansku verziju sendviča, ovo je idealan izbor za vas!

Voćni japanski sendvič (Fruit sando)

Nakon nekoliko slanih opcija, vrijeme je i za jednu slatku verziju sendviča. Japanske slastice su jako ukusne, a ova u nastavku je jednostavna i jako dekorativna. Voćni sendvič se sastoji od pahuljastog bijelog kruha (bez kore), tučenog vrhnja i bilo kojeg voća, a u Japanu ono ovisi o sezoni. Najpopularnija verzija je od jagoda, kivija i breskvi. Voće je ravnomjerno narezano i složeno u sredinu sendviča, a u presjeku izgleda slasno i šareno. Je li ovo doručak ili desert? Nije ni važno jer ga ne bismo odbili u bilo koje doba dana.

BLT iz Velike Britanije

Naziv ovoga sendviča zapravo ukazuje na ključne sastojke u njemu (Bacon, Lettuce, Tomato, odnosno slanina, salata, rajčica). Uz ove jednostavne sastojke još vam samo nedostaju dvije šnite kruha i imate BLT sendvič. Slaninu trebate popržiti do zlatne boje i hrskave teksture, a kruh birate prema vlastitim preferencijama. Ponekad se u sendvič stavlja i namaz poput majoneze, ali to opet ovisi o vašem ukusu.

Topli sendvič na francuski način (Croque monsieur)

Nakon što ga kušate, ovaj sendvič će postati i vaš broj jedan izbor. Istovremeno je hrskav i sočan, jednostavno comfort food u najboljem obliku. Croque monsieur je savršena kombinacija kruha, šunke, sira i bešamel umaka i sve to se fino zapeče u pećnici. Sendvič zahtijeva malo dužu pripremu od običnog toplog sendviča, ali isplati se svaka minuta truda zbog zasitnog i ukusnog finalnog rezultata.

Talijanski tramezzini

Tramezzini su trokutasti talijanski sendviči od dvije (ili više) šnite kruha bez kore. Mekane i mliječne šnite se zatim pune raznim namazima i nadjevima, a sendviči se poslužuju hladni. Popularna punjenja uključuju tunu i kuhana jaja ili pršut, masline, krastavac ili mozzarellu u različitim kombinacijama. Tramezzini su uistinu brz zalogaj s kojim se možete poigrati i eksperimentirati sa šarolikim punjenjima.

Američki sendvič s talijanskim twistom (Muffuletta)

Muffuletta je istovremeno vrsta kruha sa Sicilije, ali i vrsta sendviča kojeg su osmislili talijanski doseljenici u New Orleansu. Za izradu sendviča potrebno je kruh prerezati i postepeno slagati red sira, red različitih mesnih narezaka i salama. Od namirnica se često koriste mortadele, pršut, salame, tanko rezane kobasice, a prema vlastitoj želji možete dodati pesto i povrće. Pravilo je što više vrhunskih narezaka, to će muffuletta biti slasnija. Kod nas je muffuletta kruh rijetkost pa isprobajte ovaj sendvič s nekom drugom vrstom okruglog kruha.

Vegemite australski tost sendvič

Vjerojatno ne postoji Australac koji u svom domu ne posjeduje teglicu Vegemitea. Ovaj namaz od kvasca ima karakterističnu tamnosmeđu boju i gustu teksturu, ali i slano-gorkasti okus koji zahtjeva privikavanje. Sendvič se obično jede za doručak, a za pripremu vam treba komad tosta, sloj maslaca i tanki sloj vegemitea.

Još jedan američki klasik (Grilled cheese)

Tako jednostavan, a tako fin. Za ovaj sendvič vam treba kruh, dobar sir i vruća tava. Gotov je u par minuta i pruža sve ono što želite od sendviča. Hrskav je, topao i ispunjen topljenim sirom. Dok neki premazuju kruh maslacem, američki kuhari predlažu da vanjsku stranu kruha, odnosno stranu na kojoj se peče, premažete majonezom i onda zapečete svoj grilled cheese sendvič. Vjerujte, zbilja je finije, ali i kaloričnije zato predlažemo da se počastite ovim sendvičem na dane kada vas nije briga za kalorije.

