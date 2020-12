MOŽE LI SE U ZAGREBU PREŽIVJETI S 5000 KUNA? Krenula ozbiljna diskusija, a završilo je ovako: ‘Ekonomisti ne žele da ovo znate…’

Stan, hrana, režije, pa onda i poneki mali luksuz – je li 5000 kuna dovoljno? Teško…

Redditovac je postavio krajnje jednostavno, iako možda malo nedorečeno pitanje: Može li se u Zagrebu živjeti s plaćom od 5000 kuna (najam, hrana, režije). Prosječna neto plaća 2020. u Hrvatskoj je 6700 kuna, dok je u gradu Zagrebu još i veća – 7779 kuna. No kako u Zagrebu prosjek plaća dižu direktori svih tvrtki i agencija kojima je sjedište u metropoli, plaća od 5000 kuna zvuči sasvim pristojno, osobito ako je riječ početniku. No čini se nedovoljno za život. U nastavku donosimo najzanimljivije postove.

‘Preživljavati da, živjeti ne’

Redditovci se slažu prije svega da treba definirati što znači život. Može, samo bez žene i djece i auta. I bez stana. Preživjeti, da, sve više od toga, baš i ne. Može, da. Ako živiš sa starcima ili ako su ti starci ostavili kuću ili digli kat kuće pa živiš iznad. Može, no nisi naveo svoje životne navike. Napiši što je za tebe “život”, pa ti ljudi mogu odgovoriti. Ako si sam jako teško. Kruh i mlijeko svaki dan. Privremeno prvih godinu dana s partnerom ili cimerom. Dugotrajno nikako.

Konkretna računica nije baš ohrabrujuća

Možeš, ali računaj minimalno cca 3000 kuna troškova u startu: stan, režije, internet, telefon pa ti ostane 2000 za hranu, prijevoz i ostalo. Naravno, ako nađeš cimera, smanji to na 2000 kn pa ti ostane 3000 kuna za hranu, prijevoz i ostalo.

Najbolji slučaj: najam 2000 kuna, hrana 500-1000, režije 500, zajedno 3000-3500, pa ti ostane 1500 za benzin, servis, novu robu kad ti zatreba, izlaske, itd. Uobičajeni slučaj: renta 2500-3000, režije 800, hrana 1000. 4300-4800. Za ostale stvari ti ne ostane puno. Jbg, bolje s cimerom, prepolove se troškovi. Malo je optimističan ovaj najbolji scenarij. Da jedeš jedan obrok dnevno, i to paštetu i kruh, to je već 300 kuna mjesečno. Pojačaj jogurtom i to je još 100.

Najteže do stana

Prema analizi Njuškala, cijena dugoročnog najma u Zagrebu u rujnu 2020. bila je čak 12 posto niža od one 2019., no i dalje je mnogima nedostižna. Prosječna mjesečna cijena najma stana u Zagrebu u rujnu je iznosila 568 eura (4282 kune), a prosječna kvadratura stana koji se iznajmljivao iznosila je 62 četvorna metra. I kratkim pregledom oglasnika vidi se kako se za stanove do 45 kvadrata traži otprilike 400 eura, a u četvrtima bliže centru cijena raste i do 450. Dakle, samo na iznajmljivanje stana bi otpalo otprilike 3500 kuna. Čak i kada bi se svih preostalih 1500 kuna trošilo samo na hranu, netko s plaćom od 5000 kuna morao bi se prehraniti sa 50 kuna na dan. A gdje su još režije, prijevoz ili, ned’o Bog, izlazak…

Magistri ekonomije ne žele da znaš ovaj trik

Koliko je teško, bez stana, preživjeti u Zagrebu, možda najbolje pokazuje ironičan komentar redditovca.

Može ako znaš kuhati. Ako pereš odjeću navečer. Ako kradeš internet od nekoga. Ako ne trošiš 300 kuna kad izađeš van. Može ti biti skroz dobro. Onda tek nabaviš cimera. Gamechanger. Odjednom imaš 2000 kuna viška. Onda kažeš, pa nisam ja lud. Nabaviš još četvero cimera! Odjednom uštediš 2000 x 4. Imaš osam tisuća kuna mjesečno ušteđenih. Magistri ekonomije ne žele da znaš ovaj trik.

Što vi kažete – 5000 kuna, dovoljno za život u Zagrebu?