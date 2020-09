MOSTARSKOG TIKTOKERA POLICIJA JE PRITVORILA ZBOG VIDEA KOJE JE OBJAVLJIVAO: ‘Upali su mi u stan i izvršili pretres…’

Hrvoju su rekli da je počinio krivično djelo ugrožavanja u prometu opasnim radnjama

Mostarski TikToker Hrvoje Miletić koji ima preko 79.000 pratitelja uhićen je zbog objave videa u kojima vlak kroz Hercegovinu prelazi preko povrća i drugih predmeta. Proveo je 24 sata u pritvoru, javlja Klix.ba.

“Jučer iza podne su mi pripadnici Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova upali u stan i izvršili pretres, oduzeli mobitele, a mene priveli kao da sam neki kriminalac”, ispričao je Miletić za Klix.ba.

Rekli su mu da je počinio krivično djelo ugrožavanja u prometu opasnim radnjama.

“Odveli su me na mjesto događaja gdje sam snimao videa, kakao bi napravili vještačenje, a onda su me smjestili u pritvor gdje sam sam proveo 24 sata. To je za mene bilo strašno iskustvo. Mala prostorija sva u betonu, dva s dva metra, bez dovoljno zraka i mogućnosti za bilo kakvu komunikaciju osim sa zaštitarima”, ispričao je Hrvoje.

Miletić je rekao kako će protiv njega biti podnesena kaznena prijava te da je obavezan odazvati se na poziv suda. Videa s takvim sadržajem više neće raditi te svima savjetuje da se više ne bave sličnim aktivnostima.