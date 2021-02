MOLIM?! Cijeli život pogrešno izgovaramo ‘Nutella’: Tvorci omiljenog namaza otkrili su kako je zapravo pravilno

Budući da se popularni čokoladni namaz konzumira u svim dijelovima svijeta, u nekim zemljama postoje rasprave o pravilnom izgovoru njegovog imena

Povodom Svjetskog dana Nutelle koji se obilježava 5. veljače njihov tim na društvenim mrežama odlučio je konačno završiti raspravu o pravilnom izgovoru imena popularnog namaza.

Proveli su anketu među Britancima kako bi provjerili kako oni izgovaraju riječ ‘Nutella’, a rezultati su pomalo šokantni, posebno za nas koji ispravno izgovaramo.

Naime, čak 88 posto Britanaca pogrešno izgovara ime namaza, a 78 posto od toga govori ‘NUT-ella’ (nut = engleski za lješnjak), a samo 12 posto ispravno – ‘NOU-tella’. Šest posto njih misli da se izgovara ‘NEW-tella’, dok je tri posto ispitanika priznalo da ne znaju kako se izgovara.

Nutellin tim zaključio je raspravu rekavši da je naglasak na prva dva slova.

Happy #WorldNutellaDay! We’re inviting you to celebrate with us. Share your ❤ of Nutella with the #WorldNutellaDaySweeps. Visit https://t.co/NJxn7Z5ck4 for more details! pic.twitter.com/eSoibvg6o5 — Nutella (@NutellaUSA) February 5, 2021

“Kako se Nutella konzumira u svakom kutu svijeta, već dugo postoje rasprave oko pravilnog izgovora. Naš tim htio je otkriti kako izgovaramo ime kultnog namaza. Naglašavamo ‘NOU’ u ‘NOU-tella’, ali ne smeta nam kako ga naši obožavatelji izgovaraju, najvažnije nam je da uživate u njemu”, rekao je James Stewart, direktor marketinga za britansko i irsko tržište.

Obožavatelji kultnog čokoladnog namaza nisu skrivali koliko ih je ovo otkriće potreslo.

“Saznanje da se Nutella izgovara kao ‘Nootella’ je razlog zašto imam problema s povjerenjem”, “Potresena sam”, “Dobar dan svima, osim onima koji pogrešno izgovaraju Nutella”, pisali su na društvenim mrežama.

Good evening to everyone but people who pronounce Nutella as “Nut”-tella. pic.twitter.com/tkIg5g4u6E — Kimm-eh (@Kimmeridge) February 4, 2021