ŽUTE MRLJE OD ZNOJA IDU DOLJE BEZ IMALO MUKE: Žena otkrila ludu kombinaciju koja spašava bijelu odjeću

Ljeti se pojačano znojimo, a to može biti prava katastrofa za našu odjeću. Bijele majice, haljine i košulje osobito su kritične kada se od kombinacije znoja i dezodoransa pojave žute mrlje u predjelu pazuha.

No, jedna žena doskočila je tomu problemu savršenom smjesom sastojaka. Pišući na blogu One Good Thing, podijelila je svoj trik za lako uklanjanje tvrdoglavih mrlja od znoja.

STAVILI STE RUBLJE SUŠITI, KAD EVO KIŠE: Umjesto da ga krenete mahnito skupljati, iskušajte ludi trik ove mame

How To Remove Sweat Stains On White Shirts – Easy and Fast Want to know how to remove sweat stains on white shirts? Well it's easier than you think, removing yellow sweat stains just needs a little time and dedication.

Read the article on removing yellow pit stains here: … pic.twitter.com/C0f4JzlmaT

— Cap Thatt (@Capthattdesigns) July 25, 2019