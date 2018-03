Šokantne uvrede Rihanni iz ‘civilizirane’ Europe

Nizozemski modni časopis morao se ispričati 23-godišnjoj pop-zvijezdi Rihanni, nakon što je, opisujući njezin modni izričaj, etiketirali kao ‘ultimativnu crnačku kučku’.

Šokantni natpis pojavio se u posljednjem izdanju časopisa Jackie, i očekivano te opravdano izazvao salve bijesnih reakcija čitatelja.

Urednica Eva Hoeke tvrdi da natpisi nisu potaknuti nikakvim rasističkim motivima te da je u pitanju samo šala. Loša, doduše.

‘Autor nije mislio ništa loše, naslov članka trebao je biti šala, a ispao je loša šala’, napisala je na njihovoj Facebook stranici. ‘To je promaknulo meni kao urednici. Glupo i bolno za sve uključene strane.’

U članku o Rihanni još su joj se tako omakle ‘šaljivo’ etiketiranje ‘guzica iz geta’ i ‘porno štikle’.

‘Rihana je ultimativna crnačka kučka i to rado pokazuje. A za nju to znači skini sa sebe što više možeš. Ako to znači da će na sceni biti polugola, neka to i bude’, napisao je autor, smatrajući to ‘prihvatljivom formom slenga kojoj smo svakodnevno izloženi na radiju i televiziji’.

Incident se dogodio tek nekoliko dana nakon što je Rihanna na Twitteru napisala kako je u portugalskom hotelu srela najvećeg rasistu ikad, koji je tamnopute žene nazvao ‘kujama i droljama’.