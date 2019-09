ŠEST VRSTA OBUĆE U KOJOJ NE BISTE SMJELI VOZITI: Smanjuju osjećaj u stopalima i izlažu vas opasnosti

Ravne cipele su sigurnije jer je stopalo bliže papučicama pa možete bolje stisnuti pedale i odrediti količinu pritiska

Za japanke je opće poznato da, ne samo da su nezdrave za vaša stopala, već i da mogu biti kobne prilikom upravljanja automobilom. “Za sigurnu vožnju valja odabrati i prikladnu obuću”, upozorava Laura Adams, analitičarka za sigurnost i obrazovanje na Driver’sEd.com.

Ako ste u nedoumici što obuti kada idete na (dalek) put, ovo je popis šest vrsta obuće koje biste trebali izbjegavati u širokom luku želite li smanjiti rizik od problema u vožnji, pa čak i prometne nesreće.

Sandale i japanke

Kao što smo naveli u uvodu, japanke su najopasnija obuća za vožnju. “Opasnost je kod ovakve vrste obuće to da donji dio lako može zapeti ispod papučice ili skliznuti sa stopala. To može biti jako opasno i nesigurno ako trebate stisnuti kočnicu ili gas kada vam se to dogodi”, objašnjava Ronit Tehrani, jedan od vlasnika autoškole u Pennsylvaniji.

Osim japanki, izbjegavajte i sandale te ostalu obuću u kojoj peta nije zatvorena.

Kućne papuče

Možda zvuči bizarno, ali događalo se da ljudi, kada trebaju samo skoknuti do obližnje trgovine, jednostavno sjednu za volan u šlapama. Nemojte to raditi! Kućne papuče su jednako opasne kao i sandale jer nemaju zatvoreni gležanj i u bilo kojem trenutku mogu lako skliznuti sa stopala.

Cipele s platformom

“Ravne cipele su sigurnije jer je stopalo bliže papučicama pa možete bolje stisnuti pedale i odrediti količinu pritiska. Ali, ako vozite u cipelama s debelim potplatom ili u platformama, možete slučajno promašiti papučicu, stisnuti dvije odjednom ili stisnuti prejako ili preslabo”, upozorava Adams.

Štikle

Da biste imali kontrolu nad papučicama, vaša peta treba biti cijela na podu”, kaže Adams. Kada nosite štikle, peta ima samo mali doticaj s dnom. One imaju i drugih nedostataka, kao što je stavljanje stopala u neudoban i neprirodan položaj. “Osim toga, ako nosite štikle na špic, oblik i prednja strana takvih štikli otežavaju primjenu potrebne količine pritiska”, dodaje Tehrani.

Nove cipele

I ovo vam može zazvučati čudno, ali za sigurnu je vožnju važno da poznajete obuću u kojoj vozite. “Tek kupljene cipele mogu biti jako neudobne ili imati sklizak potplat, a posljednja stvar koju želite je da vam cipela sklizne s papučice”, objašnjava Adams.

Bez obuće

Ako cipele toliko remete osjećaj u stopalima, najbolje ćete se snaći bosi? Nipošto! “Ako vozite bez obuće, puno vam je teže stisnuti papučicu nego kada vozite u cipelama. Bosonoga vožnja mogla bi utjecati na vrijeme kočenja i tako vas izložiti riziku”, upozorava Adams. Ipak, bolje je i da ste bosi nego u dosad navedenim vrstama obuće. Međutim, bolje je izbjegavati.

Kakvu obuću nositi?

Stopalo treba biti zatvoreno, a peta biti cijelom površinom na podu. Puno je sigurnija ravna obuća i cipele s tanjim đonom. Dobra opcija su tenisice, balerinke ili mokasinke. Neke su cipele i posebno dizajnirane za vožnju. Adams i Tehrani savjetuju da u svom automobilu uvijek imate par udobnih cipela, koje su prilagođene za vožnju i da prije vožnje obvezno promijenite obuću. Obuću koju ste skinuli stavite na stražnje sjedalo ili u prtljažnik. Nikako ih ne ostavljajte pod vlastitim sjedištem jer će vam smetati za vrijeme vožnje, prenosi Reader’s Digest.