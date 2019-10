PRLJAVIJA JE OD WC ŠKOLJKE: Kad ste zadnji put očistili ručnu torbu? Ovaj trik ubit će bakterije, a neće je oštetiti

Potrebno je isprazniti sav sadržaj, torbu okrenuti na unutarnju stranu i prihvatiti se posla

Možda mislite da je WC školjka najprljavija stvar u vašem domu, ali to je zapravo daleko od istine. Već je dokazano da na kuhinjskoj spužvi ima više bakterija, no o jednom predmetu nitko ne razmišlja, a to su ženske torbice.

S obzirom na sve stvari koje unutra držite, ali i na to da ih zapravo nikad ne čistite, one slove kao jedan od najprljavijih predmeta uopće. Britanska tvrtka Initial Washroom Hygiene provela je istraživanje, kojim je otkrila kako velik broj žena nikada ne čisti unutrašnjost svoje torbe, a neki kažu kako je prljavija i od zahodske školjke.

Prvo pranje, a onda rješavanje mirisa

Upravo zbog toga, ona je plodno tlo za razvoj brojnih bakterija. Torbu bi zato trebalo s vremenom detaljno očistiti. Potrebno je isprazniti sav sadržaj, torbu okrenuti na drugu, unutarnju stranu, usisati mrvice koje su se nakupile na dnu, a potom pobrisati sve krpicom namočenom u smjesu vruće vode i sapuna.

Kožnate dijelove torbice prebrišite suhom krpom kako na njima ne bi ostale mrlje. Torbu je najbolje odmah osušiti sušilom za kosu ili je jednostavno staviti na sunce. Ako se iz torbe širi neugodan miris, u nju možete preko noći staviti otvorenu vrećicu praška za pecivo ili sode bikarbone, kako bi se upila vlaga, ali i neutralizirali mirisi.