PRESEKSI HALJINA IZAZVALA BURNU RASPRAVU: ‘Ne želim da njezine si*e ukradu pažnju na mom vjenčanju!’

Izazovna haljina za djeveruše, koja je toliko nisko rezana da vam iz nje doslovno mogu ispasti grudi u svakom trenutku, podijelila je internet nakon što je jedna žena podijelila fotografije haljine na društvenoj mreži i prokomentirala kako bi njezin kroj mogao vrlo lako odvući pogled s mladenke.

Postoji nekoliko nepisanih pravila za odjeću uzvanika na vjenčanjima. Prvo glasi: bijela je boja zabranjena, a drugo: mladenka ne smije biti zasjenjena. Možemo reći kako ovaj model haljine krši oba pravila, no zašto se onda prodaje kao haljina za djeveruše?!

