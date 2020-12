POTPUNO BIZARAN ZAHTJEV DEČKA: ‘Jesi djevica? Nisi! E, sad ćeš na našem vjenčanju nositi ovo’

Muškarac koji je uvjerio svoju zaručnicu da ne smije nositi bijelu vjenčanicu na njihovu vjenčanju zato što nije djevica, osjetio je bijes interneta. Neke je korisnike čak uspio i posvađati, a na koncu su ga optužili da je “control freak”.

Anonimni 32-godišnjak napomenuo je kako dolazi iz vrlo religiozne obitelji te da se protivi tradiciji nošenja bijeloga u slučaju da mladenka nije nevina. Zato je svojoj 23-godišnjoj zaručnici zabranio da nosi bijelu vjenčanicu, prenosi Mirror.

“Dolazim iz vrlo religioznog domaćinstva s jakim kršćanskim uvjerenjima i jedna od tradicija u mojoj obitelji nalaže da žena ne nosi bijelu vjenčanicu ako nije djevica”, započeo je budući mladoženja svoju objavu na Redditu.

“Moja obitelj zna da moja zaručnica nije bila djevica kada sam je upoznao jer me mama pitala čim sam počeo izlaziti s njome – je li ‘čista’, a ja sam bio iskren i rekao joj da je već imala dečke prije mene”, prisjetio se.

