PAZITE ŠTO BI USKORO MOGLO ZAMIJENITI BATERIJE: Možda vam se čini malo gadljivo, ali bilo bi revolucionarno

Na horizontu je nova generacija uređaja koje će napajati ljudski znoj umjesto elektrolita u baterijama, što bi moglo drastično smanjiti štetni elektronički otpad, piše Daily Mail.

Znanstvenici u Škotskoj razvili su fleksibilni superkondenzator napravljen od poliesterske tkanine koja se omota oko ruke tijekom tjelovježbe.

ŽELITE ZNATI KAKO ĆEMO ŽIVJETI ZA 20 GODINA? Stručnjaci su napravili stranicu na kojoj ćete provesti sate, ovo je nadrealno

ULAŽE SE VELIK NOVAC U BUDUĆNOST VOŽNJE AUTOMOBILA: Vozače će se poticati da sigurno voze, a najbolji će dobivati nagrade

New research from @RavinderSDahiya of @UofGEngineering shows how working up a sweat could power future wearable devices!

Read more here: https://t.co/X2iADjl8jC pic.twitter.com/HdFvIyMx8a

— UofG News (@UofGNews) May 11, 2020