ODJEĆA VAM SE STISNULA U PRANJU? S ovim trikom je možete spasiti, ali oprez – ne radi na svim materijalima!

Dovoljno je da na perilici ili sušilici podesite previsoku temperaturu i vaš omiljeni odjevni predmet mogao bi biti zauvijek izgubljen. Osjetljivi materijali skloniji su stiskanju u pranju, ali to se doslovno može dogoditi na gotovo svim tkaninama.

Možda zvuči nadrealno, ali na internetu postoji mnoštvo vodiča u kojima se objašnjava kako poništiti posljedicu skupljanja odjeće u pranju. Ljudi isprobavaju svakakve kombinacije, ali jedna je metoda nedavno privukla osobitu pozornost.

Sve što vam treba jesu: šampon za bebe (ili regenerator za kosu) i topla voda. Odjeća bi nakon tretmana trebala izgledati kao prije pranja i stiskanja, ali imajte na umu da to ne vrijedi za baš svaki komad, jer puno toga ovisi o materijalu i načinu na koji se odjeća stisnula. Ipak, neke komade ćete uspjeti spasiti, stoga vrijedi pokušati.

#Homestead #Hack of the day: Need to unshrink your clothes? Soak in warm water with 3 tbsp of conditioner for 5 minutes, lay flat on a towel, roll up like a burrito. Unroll, lay on a dry towel and stretch to its original size! pic.twitter.com/nwOn7e28iH

— AnnMarie Lewellyn (@15AcreHomestd) August 23, 2018