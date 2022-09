VALJA SE POKAZATI... / Zastupnice dale sve od sebe: Marijana Petir u koži od glave do pete, kolegica se jedva uvukla u usku majicu, a Bulj paradirao otkopčanog šlica

Zanimljive modne kombinacije nisu rezervirane samo za izlaske u grad, već i za radno mjesto, a to često dokazuju naše saborske zastupnice. One na svoje radno mjesto dolaze sređene od glave do pete. Ipak, najviše pažnje privukao je zastupnik Miro Bulj koji se pojavio s otkopčanim šlicem.