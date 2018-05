NEMA POTREBE ZA ISPROBAVANJEM: Amazon vam želi skenirati tijelo tako da više nikada ne morate vraćati kupljenu odjeću

Amazon radi na aplikaciji koja bi vam na temelju samo jedne slike mogla pronaći odjeću koja će vam savršeno stajati.

Div on-line trgovine Amazon skenira tijela grupe kupaca-volontera u sklopu novog programa prikupljanja podataka. Od dobrovoljaca je zatraženo da dolaze u Amazonov ured u New Yorku dva puta mjesečno, i tako 20 tjedana kako bi Amazon mogao bolje razumjeti “kako tijelo s vremenom mijenja oblik”, piše Interesting Engineering.

Volonteri navodno zauzvrat dobivaju Amazonove poklon kartice u vrijednosti do 250 dolara. Izgleda da je projekt povezan s Amazonovom nedavnom nabavom startupa za računalnu viziju Body Labs.

Skeniranje tijela minimalizirati će povrat robe

Amazon koristi tehnologiju te tvrtke kako bi izgradio tim za skeniranje tijela. Teorija je da ako Amazon zna vaše točne proporcije može vam poboljšati uspješnost pri on-line kupovini odjeće. To bi pak smanjilo broj povrata, što je upravo i razlog zbog kojeg Amazon sve ovo i promovira.



Amazonov tim za skeniranje tijela stvoriti će “statističke 3D modele ljudskih tijela, koji će onda spajati slike i video snimke ljudi preko algoritama za duboko učenje i drugih taktika.”

Smatra sa da će, ako mušterija pošalje svoju sliku, softver biti u stanju pružiti sugestije odjevnih predmeta na temelju osobnih podataka. To se ne odnosi samo na konfekcijski broj već i na manje detalje poput odnosa širine kukova i dužine noge i tome slično. A jedna slika mušterije trebala bi biti dovoljna.

Echo Look poboljšava vaš selfie

U travnju prošle godine Amazon je predstavio Echo Look, u biti isti digitalni virtualni pomoćnik kao i Amazon Echo, ali s fokusom na modu. Echo Look omogućuje korisnicima da snime fotografije i videe cijelog tijela. fotografijama se može manipulirati preko filtera prije no što ih se podijeli na društvenim medijima. Ili možete pokrenuti aplikaciju Style Check, koja vam nudi drugo mišljenje o vašim modnim odlukama.

Aplikacija ocjenjuje vašu odjeću i nudi sugestije pomoću algoritma za strojno učenje sa savjetima modnih stručnjaka. Amazon je uložio puno vremena kako bi u zadnje vrijeme postao prodavač odjeće, no umjesto da jednostavno bude tržnica postojećih marki, Amazon je stvorio preko 50 domaćih brandova, čija prodaja ide sjajno.

Amazon želi postati vaša on-line destinacija za kupovinu

Ova je tvrtka isto tako zakoračila u nadolazeći ‘kupi i vrati’ stil on-line kupovine odjeće. Pretplatnici na Amazon Prime mogu izabrati nekoliko komada odjeće za dostavu odjednom, a zatim one komade koji im ne pristaju vraćaju besplatno.

Djeluje logično da ako Amazon bude imao svoju tehnologiju skeniranja tijela, ljudi će lakše od prve pronaći ono što im paše. Profesorica Susan Ashdown sa Sveučilišta Cornell rekla je da je Amazon ambiciozan, dodavši da je skeniranje tijela “znatno kompliciranije nego što to većina zamišlja. Kako držite ramena, kut vaših bokova, sve to utječe na način na koji će vam odjeća pristajati.”

No ako Amazon uspije napraviti sustav koji će omogućavati on-line kupcima da dobiju iste rezultate kao i da isprobavaju odjeću u trgovinama, ova će tvrtka ponovo skočiti naprijed kao vođa on-line prodaje.