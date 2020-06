NE SMIJE NA VIŠE OD 30°C I OMEKŠIVAČ JOJ JAKO ŠTETI: Stručnjak tvrdi da ovu vrstu odjeće cijeli život peremo pogrešno

Toplina može oštetiti elastičnost tkanine, a unatoč tomu što odjeća za trening može biti jako prljava, treba je prati na niskim temperaturama

Kada je riječ o pranju rublja, može se reći kako tu nema previše mudrosti. Odvojite boje, okrenete odjeću i stavite u perilicu s deterdžentom i omekšivačem. No, prema Deyanu Dimitrovu, direktoru tvrtke “LaundryHeap”, postoji još mnogo drugih detalja na koje valja obratiti pozornost. Čini se da su neki od nas rublje prali pogrešno cijeli život.

Ovaj je ugledni stručnjak za Mirror podijelio neke od svojih najboljih savjeta za pranje rublja. A prvi i možda najvažniji, koji očito ne znaju svi, jest da odjeću okrenete iznutra prije nego što je stavite u perilicu.

Okretanje produljuje vijek trajanja

“Okretanje odjeće iznutra prije pranja osigurava da vanjski sloj ne poprimi boju, dlačice i slično od drugih predmeta u perilici”, objašnjava Dimitrov. Osim toga, možete koristiti i maramice za sakupljanje boje kako ne biste bili u strahu hoće li vam neka odjeća promijeniti boju nakon pranja.

“Opće je pravilo da, kada rublje perete s unutarnje strane, produljujete joj vijek trajanja, tako da je svakako mudro tako prati sve vrste odjeće”, naglašava ovaj ekspert. Još jedna pogreška koju ljudi često čine jest stavljanje previše deterdženta.

“Zabluda je da će veća količina deterdženta bolje oprati rublje. Zapravo je suprotno. Stavljanje previše deterdženta stvorit će višak sapuna, koji će tamo zarobiti prljavštinu, bakterije i mirise, umjesto da ih uklanja. Uvijek se pridržavajte preporučene doze”, savjetuje Deyan.

SVAKU POVRŠINU MOŽETE OČISTITI DVOSTRUKO BRŽE: Genijalni trikovi koji će vas poštedjeti mukotrpnog ribanja

You've been making big mistakes with your washing machine, according to laundry expert https://t.co/zms6h37jmR — Irish Daily Mirror (@IrishMirror) May 31, 2020

Umjesto omekšivača – prirodna alternativa

A kada je riječ o omekšivaču, on tvrdi kako taj korak trebamo u potpunosti preskočiti tijekom pranja sportske odjeće.

“Odjeća za trening i druge aktivnosti obično se izrađuje od sintetičkih materijala, koji dobro djeluju na zaštitu od znoja i održavaju nas ‘hladnima’ tijekom vježbanja. Omekšivač tkanine ne reagira dobro na te materijale”, upozorava Dimitrov.

Dodaje da omekšivači djeluju na način da na odjeći ostavljaju voštani premaz kako bi odjeća bila mekša. Kada on ostane na sportskoj odjeći, to sprječava njezinu sposobnost da štiti od znojenja. Da biste to izbjegli, u potpunosti preskočite omekšivač ili se odlučite za prirodnu alternativu: ulijte pola šalice octa u pretinac za omekšivač prije posljednjega ciklusa ispiranja.

ZAVEŽITE TENISICE ZA SAMO TRI SEKUNDE: Kad vidite ovu ludu tehniku, nikad više se nećete vratiti na staro

Voda i ocat sat vremena prije pranja

Što se tiče temperature pranja, odjeću za trening i bilo koju drugu koja sadržava elastin valja prati isključivo na niskim temperaturama. “Toplina može oštetiti elastičnost tkanine, a unatoč tomu što odjeća za trening može biti jako prljava, treba je prati na niskim temperaturama”, ističe stručnjak.

Kupnja pouzdanog i učinkovitog deterdženta osigurat će da vaša odjeća za trening uvijek izađe iz perilice rublja što čišća, čak i nakon pranja na 30 stupnjeva. Isto tako, svu sportsku i odjeću s elastinom osušite na svježem zraku i nemojte je izlagati sušilici ili radijatorima.

Deyan preporučuje da znojnu odjeću prije pranja u perilici natopite u otopini vode i pola šalice octa, oko sat vremena prije pranja. To će vam pomoći ukloniti nakupljeni znoj i prljavštinu, piše Mirror.