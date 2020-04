NARUGALA SE KORONI PA NAVUKLA BIJES FANOVA: ‘Ovo je nepoštovanje prema liječnicima i bolesnima. Prestajem te pratiti’

View this post on Instagram

Как вы заметили (а вы заметили 😄), дома я все также продолжаю активно тренироваться 💪🏻 Надеюсь, что и вы не забрасываете это дело😅 А то лето не за горами🤪 Теперь после супер интенсивной тренировки на массаж не походишь, а мышцы болят.. Важно давать им восстановиться. Ловите мой лайфхак – массажер для тела от @bork_com. Я раньше не знала, что у Bork есть спортивные гаджеты. Была приятно удивлена, этот массажер прям 🤪🔥 Никогда не думала, что смогу сама хорошенько промассировть себе даже спину! Теперь это не проблема;) Что делает массажер и для чего он нужен? … 1. воздействует на различные группы мышц (даже самые трудно доступные для вас🙏🏻), для всех есть разные насадки 2. снимает напряжение после тренировок (это реально кайф!) 3. улучшает циркуляцию крови 4. ускоряет восстановление после силовых нагрузок В общем, такой массажер для тела – мастхев для всех после интенсивных тренировок, и неважно занимаетесь ли вы в спортзале или дома! #bork #тренировки #массаж