Ostale djeveruše poručile su mladenki da neće doći na vjenčanje dok se ne ispriča sestri

Nesigurna mladenka je 14-godišnjoj sestri oduzela status djeveruše na vjenčanju jer “izgleda predobro u svojoj haljini”.

Tinejdžerica je svoju frustraciju iznijela na Redditu, objasnivši da ju je sestra zamolila da bude djeveruša prije nekoliko mjeseci.

Mladenka je za njih izabrala prekrasnu ružičastu haljinu s volanima koja se 14-godišnjakinji svidjela jer uz nju može nositi ravne cipele.

Nakon što je isprobala haljinu, jedva je čekala pokazati sestri kako dobro u njoj izgleda. No, kada je izašla iz garderobe s ostalim djeverušama, sestrina reakcija ju je zgrozila.

Sve zbog pozornosti

“Lice joj se samo smrznulo. Pitala sam ju sviđa li joj se, ali nije mi ništa odgovorila. Nakon pauze rekla mi je samo: ‘Grudi su ti ogromne’, što me zabezeknulo”, otkrila je 14-godišnjakinja na Redditu.

Naime, mladenka je mislila da će sestrine obline skrenuti pozornost s nje i njenog zaručnika na njihov posebni dan.

“Rekla mi je da ne mogu nositi tu haljinu na vjenčanje. Odgovorila sam joj da ju možemo vratiti i isprobati neke druge. Na to je počela odmahivati glavom i govoriti da nije to mislila, što me zbunilo. Rekla mi je da joj se sviđa haljina, ali ne ja u njoj. Ta ku*ka mi je onda rekla: ‘Ne želim da itko otima pozornost s mene i zaručnika, žao mi je, ali ne možeš mi biti djeveruša'”, objasnila je tinejdžerica.

Potom je mladenku upitala je li problem što izgleda sjajno u haljini, što joj je ona potvrdila.

Ostale djeveruše su iz solidarnosti rekle da neće doći na vjenčanje dok se mladenka ne ispriča sestri i ponovno ju postavi za djeverušu.

Tinejdžerica tvrdi da joj je sestra nakon toga poslala poruku da joj je uništila vjenčanje pa se obratila korisnicima Reddita koje je upitala je li njezina ljutnja utemeljena.

“Sestra ti nije samo ‘bridezilla’, već je jako nesigurna ako misli da će joj 14-godišnjakinja oteti pozornost na vlastitom vjenčanju”, “Užas, smučilo mi se”, “Jako je tužno i uznemirujuće što ti sestra misli da će grudi njene 14-godišnje sestre odvratiti pažnju gostiju”, “Očekuje li ona od svih na vjenčanju da izgledaju gore od nje?”, samo su neki od komentara korisnika.