‘MENI TO NIJE HALJINA’: Mama i kći se posvađale zbog vjenčanice. Koju biste vi odabrali?

Mama joj je pomutila planove rekavši kako joj se ne sviđa donji dio

Obitelj ima svoju viziju vjenčanja, ali konačnu odluku ipak trebaju donijeti mladenci – ili bi tako barem trebalo biti. U današnjoj epizodi TLC-ova showa “Say Yes to The Dress”, buduća mladenka Chloe iz Engleske odlučila je pronaći vjenčanicu koja će se svidjeti njezinu zaručniku Garethu, profesionalnom ragbijašu, ali i njezinim pratiteljima na Instagramu.

Budući da, prema pravilima emisije, pravo odlučivanja ima i majka, Chloe nije ni sanjala da će njezina mama imati sasvim drugačije planove od nje. Dok si buduća mladenka priželjkuje usku vjenčanicu, njezina majka Susan oduvijek je svoju kćer zamišljala u krinolini.

Isprva je bila odlučna…

“Iskreno, za mene to nije haljina. Koliko god volim šljokice, uopće me se nije dojmila haljina kao ona prije nje”, oštro je prokomentirala Susan. Haljina prije, koju je spomenula, bila je raskošna bijela vjenčanica u stilu princeze.

NA ŠTO VAS PODSJEĆA OVA VJENČANICA? Internet zgrožen nes(p)retnim dizajnom; ‘Jesam li jedina koja to vidi?’

Odlučna u namjeri da si izabere haljinu po svom ukusu, Chloe je rekla: “Moja mama će definitivno pokušati odjenuti me u princezinu haljinu, ali neovisno o tome što će ona misliti, ja ću znati koja je vjenčanica prava za mene čim je ugledam i nema šanse da od nje odustanem.”

…ali je ipak prihvatila kompromis

Shvatila je da je to to kada je probala usku čipkastu vjenčanicu sirena kroja. Ali, mama joj je pomutila planove rekavši kako joj se ne sviđa donji dio. Majci za ljubav, Chloe je probala i krinolinu, na što se ova od ekstaze rasplakala: “Predivna je! Naprosto je božanstvena!”

Na kraju su majka i kći napravile kompromis i odlučile se za nešto jednostavniju dugu vjenčanicu bez rukava i s mnogo šljokica. Čim ju je probala, buduća se mladenka zaljubila u haljinu. Pomalo negodujući, i Susan se složila da joj lijepo pristaje. Tu je haljinu na kraju i odabrala, piše Daily Mail.