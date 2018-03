‘Šminkam se od šestog razreda, to me smiruje’

Matea Elezović otkrila nam je tajnu svoje linije, što od kozmetike uvijek nosi u torbici te kad iz kuće izlazi bez šminke.

Zvijezda Ruže vjetrova Matea Elezović objasnila je da lice i kosu nakon napornih snimanja obnavlja maslinovim uljem.

Što se tiče linije, našalila se da je održava tako jer na snimanju ne stigne ni jesti. Ipak, ustvrdila je da i ona planira uskoro početi vježbati kako bi se dovela u formu do ljeta.

Junakinja RTL-ove sapunice otkrila je i da je rano upoznala čari kozmetike.

‘Volim se šminkati. Vrlo sam rano počela, u šestom razredu, to me smiruje. No, izađem ponekad i bez šminke, a ni ljeti se ne šminkam jer mi se ne da, prevruće je’, zaključila je.

http://www.youtube-nocookie.com/v/9xgwUbrz9hI?version=3&hl=en_US

snimatelj: Franjo Tot