KREĆE LJETNO SEZONSKO SNIŽENJE! Pandemija ga je ove godine drastično požurila, cijene idu i do 40 posto dolje

U srijedu 1. srpnja započinju ljetna sezonska sniženja, a zbog krize uzrokovane koronavirusom ove su godine krenula ranije, priopćila je u utorak Hrvatska gospodarska komora.

Ljetno sezonsko sniženje započinje 1. srpnja i traje najdulje 60 dana. U sklopu sniženja redovna cijena i nova – snižena, moraju biti jasno i vidljivo istaknute.

U Komori očekuju rast prometa u trgovini tijekom sniženja i do 30 posto, uz napomenu da su neki trgovci radi privlačenja kupaca i očuvanja poslovanja, nakon ponovnog otvaranja i prije početka sezonskog sniženja, ponudili dodatne promotivne akcije i druge posebne oblike prodaje.

Trgovci su se, naime, zatekli u nezavidnom položaju jer im je zbog situacije s koronavirusom poslovanje bilo ograničeno baš na početku proljetne sezone, što inače označuje početak dobrog poslovanja i pojačanog prometa.

Procvat internetskih trgovina

“Neki od njih spustili su cijene i do 40 posto u okviru predsezonskih sniženja, prije redovnog zakonskog ljetnog sniženja koje počinje 1. srpnja”, kaže direktorica Sektora za trgovinu HGK Tomislava Ravlić.

Gospodarske posljedice koronavirusa utjecale su na ukupno gospodarstvo, pa tako i trgovinu, posebno na njen neprehrambeni dio, uključujući i trgovinu tekstilom jer je, među ostalim, zbog ograničenja rada bilo ograničeno fizičko poslovanje u prodavaonicama. Većinom su trgovci neprehranom, uključujući trgovce tekstilom, svoje poslovanje u vrijeme fizički zatvorenih prodavaonica usmjerili na internet.

HGK-ovi podaci pokazuju da je online trgovina ubrzano rasla, a postoci se razlikuju ovisno o grani trgovine. Tako je online trgovina tekstilom rasla mjesečno od 10 do 15 posto, dok je trgovina hranom u vrijeme ograničenja rada rasla i deset puta više nego što je to bilo prije koronakrize.

Sezonska sniženja zadnjih godina se kreću u rasponu od 20 do 50 posto. Taj raspon raste kako se bliži kraj sezone, pa se pred istek 60-dnevnog roka može pronaći roba snižena i do 70 posto. U Komori kažu kako to znači da se hrvatska trgovina približava europskim trendovima i velikim popustima u vrijeme sezonskih sniženja, čime postaje konkurentnija u odnosu na okolne zemlje.

Nije svako sniženje ‘sezonsko’

Prema Pravilniku o uvjetima i načinu provedbe sezonskog sniženja, sezonsko sniženje odvija se dvaput godišnje: zimsko od 27. prosinca, a ljetno od 1. srpnja te može trajati maksimalno 60 dana.

Ako trgovac ne proda sve proizvode, može nastaviti s prodajom proizvoda po sniženoj cijeni sve do isteka zaliha, ali mu nije dopušteno oglašavati takvu prodaju kao sezonsko sniženje nakon tih 60 dana. Tada se radi o posebnim oblicima prodaje.

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, posebnim se oblicima prodaje smatra prodaja proizvoda i usluga po cijenama nižim od cijena u redovnoj prodaji, a obuhvaća, među ostalim, akcijsku prodaju, rasprodaju, sezonsko sniženje, prodaju proizvoda s greškom i prodaju proizvoda kojima istječe rok uporabe.

U Hrvatskoj, dakle, i izvan sezonskih sniženja trgovci mogu prodavati po promotivnim cijenama, uz poštovanje zakonskih propisa i brigu da se ne pojavljuje nepošteno trgovanje, kažu i Komori.