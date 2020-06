KOJI MODEL GAĆICA LASKA VAŠOJ GUZI: Od tangica do bokserica – s ovim trikovima učinite svoju pozadinu još primamljivijom

Donje rublje vjerojatno birate prema vlastitim preferencijama, koje, kladimo se, nemaju veze s oblikom vašega tijela. Bilo da je riječ o udobnosti ili estetici, svaka žena ima neki svoj stil gaćica koje najradije nose.

Tijekom samoizolacije, prodaja gaćica je strelovito skočila jer su se žene željele počastiti novim komadom u kojemu će se osjećati poželjnije. Figleaves je tako prijavio rast prodaje od 66 posto, a Missguided nevjerojatan 300-postotni skok potražnje u usporedbi s prošlom godinom.

Brazilske, francuske, slip ili tangice, visokog ili niskog struka – postoji doista velik izbor modela ženskih gaćica, no koji najbolje odgovara baš vašoj guzi? Kako bi vam pomogla bolje upoznati vlastitu stražnjicu, ekspertica za donje rublje Clemmie Fieldsend otkrila je za The Sun svoje tajne odabira gaćica koje će vašu stražnjicu učiniti primamljivijom.

Žene s malom guzom trebaju izbjegavati gaćice visokog struka, odnosno visoko rezane. Bolji su odabir u tom slučaju bikini modeli ili tangice. I žene s tzv. visećom pozadinom morale bi paziti da ne kupuju visoko rezane modele, a za njih su sretnije rješenje gaćice u tipu hipsterica. Sretnice koje imaju prćastu, oblu guzu, trebale bi birati gaćice na kojima nema puno materijala, poput tangica, ali odlično im stoje i ženske bokserice.

Postoje i vrlo visoke gaćice, predviđene za punije žene, koje ujedno služe i kao steznik za struk. Možda taj model nije za svakodnevno nošenje, osobito ne ljeti, ali za popraviti figuru prije izlaska su savršene.

Ovo su pravila Clemmie Fieldsend kojih biste se trebali držati pri odabiru gaćica za svoj oblik stražnjice.

