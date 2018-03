FRAJERI BIRALI CURU SAMO NA TEMELJU ODJEĆE: Ovakvim se rezultatima žene nisu nadale, jedna se čak uvrijedila

Da manje nije uvijek više, zorno je dočarao TV eksperiment u kojemu se ista žena presvlačila u različite odjevne kombinacije, a muškarci su sve gledali i ocjenjivali

Žene obično pomno planiraju svaki svoj outfit ne bi li impresionirale muškarce i osjećale se zavodljivije, ali sada konačno mogu znati sa sigurnošću što pali kod suprotnog spola. TV eksperiment otkrio je što točno muškarci misle o odijevanju žena, a rezultat bi vas mogao prilično iznenaditi. Reći ćemo samo ovo – manje nije uvijek više.

Voditeljica je Hayley Pearce pozvala vrhunskog psihologa Lancea Workmana u emisiju kako bi stručno procijenio ono što su musški ispitanici odabrali kao materijal za vezu. Glavna je protagonistica eksperimenta bila jedna jedina djevojka koja se presvlačila u različite odjevne kombinacije – od golišavog do posve zatvorenog izdanja. Volonteri su trebali iskreno odgovoriti koji ih je prizor najviše ostavio bez teksta sudeći prema “leptirićima” u trbuhu.

Provokativan kombinezon





Model Jess najprije je stala pred njih u najotvorenijem i najseksepilnijem outfitu iz kolekcije – svijetlom kombinezonu s dekolteom do pupka i otvorenim leđima. “Ako se odijeva ovako, vjerojatno želi pozornost”, komentirao je jedan od sudionika. Voditeljica je dodala: “Ili jednostavno ima mnogo samopouzdanja i želi to pokazati.”

Zatvorena haljina

Potom se Jess preodjenula u klasičnu crnu haljinu do koljena koja ništa nije otkrivala. Rezultat je pokazao da što je outfit bio zatvoreniji i klasičniji, muškarci su bili bolje raspoloženi i radije ju okarakterizirali kao materijal za vezu, odnosno kao ženu koju bi upoznali s roditeljima. “Zanimljivo je kako su djevojku opisali kao nekoga s kim bi imali prolaznu i kratku aferu kad je pokazivala više kože”, rekao je psiholog.

Ležerna kombinacija

“Posve je očigledno da, što je model izlazio pokriveniji, oni su bili zadovoljniji”, dodao je stručnjak. Idealno je za muškarce ako žena otkriva do 40 posto kože, ali sve iznad toga proglasili su neprikladnim.

Party mini haljina

Psiholog je objasnio kako taj čarobni broj od 40 posto počiva na biološkim čimbenicima. “Evolucijski, u prošlosti su ljudi uvijek gledali da svojem potomstvu osiguraju dobre gene, a to uvelike utječe na odabir partnera. Žene, primjerice, vole pokazivati više kože jer na taj način sugeriraju da su plodne, a to je jako važno s obzirom na to da je njihovo razdoblje plodnosti znatno kraće nego muškarčevo. One moraju dati do znanja da su mlade jer se to povezuje s plodnošću. Muškarci, s druge strane, imaju tendenciju hvaliti se svojim društvenim statusom”, kaže.

Voditeljica rezultatima eksperimenta nije bila impresionirana. “Kad moje cure i ja izlazimo van, odijevamo se provokativnije, ali to činimo radi nas samih, a ne da bismo istaknule svoju plodnost”, rekla je, no psiholog je ostao pri svom. “Podsvjesno to radite kako biste pokazale da ste plodne i to nema nikakve veze s time želite li ili ne u tom trenutku ostati trudne. Nitko svjesno ne misli: ‘Radim ovo jer moram prenijeti dobre gene na sljedeću generaciju’. Te su stvari bile uspješne tijekom evolucije i zato to radimo”, zaključio je.