CIJELI ŽIVOT KRIVO PERETE TRAPERICE: Stručnjaci tvrde da postoji samo jedan pravilan način; Kad vidite koji, ostat ćete paf…

Ako svoje omiljene traperice ubacujete u perilicu rublja već nakon nekoliko nošenja, nakon ovoga biste mogli zauvijek promijeniti tu naviku. Stručnjaci, naime, tvrde kako prečestim pranjem uništavate traper, odnosno pomažete da on prije izblijedi.

“Generalno pravilo glasi: što manje perete traperice, to bolje. Ako ih perete prečesto, brzo će izblijedjeti”, izjavila je stručnjakinja za uklanjanje mrlja Susan Fermor za portal Metro. Njezin je savjet da traperice perete jednom mjesečno na kratkom ciklusu u hladnoj vodi, a ostatak vremena ih ostavite da se provjetravaju na zraku.

Naravno, kada je vrijeme toplije i kada se znojite, traperice možete ubaciti u perilicu češće, ali ustaljeno je pravilo da to radite što rjeđe ako želite očuvati sjaj svojih omiljenih hlača.

