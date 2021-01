MLADIĆU DALTONISTU PRIJATELJI POKLONILI NAOČALE S KOJIMA VIDI BOJE: Njegovu emotivnu reakciju pogledalo je više od dva milijuna ljudi

Mac, 22-godišnji glazbeni producent iz Atlante, nedavno je pomoću posebnih naočala za daltoniste prvi put vidio svijet u boji. Njegova emotivna reakcija obišla je svijet i postala hit na društvenim mrežama.

Prijatelji su mu za rođendan kupili korektivne naočale kako bi po prvi put vidio svoj crveni automobil i drveće oko kuće. Snimali su Maca koji je zbog oduševljenja počeo skakati i trčati po susjedstvu, ne vjerujući da vidi ono što većina nas svakodnevno uzima zdravo za gotovo.

Dirljivi video pregledan je više od dva milijuna puta, a mladića je posebno ganula dobrota njegovih prijatelja. “To što su mi nabavili naočale i toliko se potrudili za moj rođendan govori mi koliko me vole. Nisam mogao tražiti bolje prijatelje”, napisao je Mac na Twitteru.

The fact that I hardly ever mentioned my want for colorblind glasses and my friends literally went out of their way to get me a pair for my birthday just tells me how much they love my ass and I couldn’t have asked for better people to call my brothers!!! pic.twitter.com/0BKOeftxYC

— Mac (@maciavelli_) January 4, 2021