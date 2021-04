MLADI RODITELJI USPANIČARILI SU SE KAD SU SHVATILI DA MALAC NE REAGIRA NA SVOJE IME: Razlog ih je zabezeknuo

Mladi roditelji su se zabrinuli jer su mislili da njihov sin ima problema sa sluhom i odlučili su mu pomoći

Djeca su po prirodi znatiželjna i najviše uče od svoje okoline, a posebice roditelja. No, u tom važnom dijelu svog razvoja, oni mogu ponekad naučiti nešto što ne bi trebali.

Tako je jedan otac ostao šokiran nakon što je shvatio zašto njegov desetomjesečni sin nije reagirao kada su ga nazvali njegovim imenom, piše Mirror.

Naime, mladi roditelji su se zabrinuli jer su mislili da njihov sin ima problema sa sluhom i odlučili su pomoći svom sinčiću. No, ispalo je da dječačić ne reagira na spomen njegovog imena jer ga roditelji nikad ne koriste.

Umjesto toga, obično ga nazivaju “veliki dečko” i razumljivo je da mališan sada misli da mu je to ime. Novopečeni otac svoj je problem podijelio na Redditu.

“Moja supruga i ja pomalo smo zabrinuti u posljednje vrijeme jer se naš desetomjesečni dječačić ne odaziva na svoje ime. Nazovimo ga Gary (to nije njegovo pravo ime). Dakle, supruga i ja ponekad sjedimo pored njega i zovemo ga ‘Gary?’ više puta, no on uopće ne reagira”, napisao je.

Uopće ga nisu zvali imenom

Bračni par je mislio da je njihov sin možda nagluh ili ima autizam, no ubrzo su otkrili da je problem u tome što dječaka stalno zovi nadimkom umjesto imenom.

“Moja supruga je, kad je došla s posla, s vrata povikala ‘Zdravo, veliki dečko!’ i Gary je odmah brzinski dopuzao do nje po svoju dozu grljenja i maženja”, otkrio je otac.

“Supruga i ja smo tada shvatili da mi našeg sina uopće nismo zvali imenom, već nadimkom od prvog dana njegovog rođenja. Nismo ga uvježbali da misli da se zove Gary, već on misli da se zove ‘veliki dečko'”, napisao je zabrinuti otac i zatražio je savjet kako da tome stane u kraj.

“Promijenite mu ime na rodnom listu. Nazovite ga Veliki Dečko. To je najjednostavnije rješenje”, “Jedan od naših devetomjesečnih blizanaca reagirao je samo na nadimak ‘zgodni’. Kad smo to shvatili počeli smo ga zvati ‘zgodni Billy‘, a onda smo izbacili ‘zgodni’, pa je sada samo Billy”, samo su neki od savjeta koje je zabrinuti otac dobio.