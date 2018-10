MLADENKE IZ PAKLA: ‘Tražila me da ne zatrudnim, zato što ako opet izgubim bebu ona neće biti u centru pažnje’

S obzirom na velik broj nerazumnih mladenki koje teroriziraju sve oko sebe svojim suludim zahtjevima, u engleskom urbanom riječniku čak imaju i svoj naziv – Bridezille

U trenutku planiranja svog najvažnijeg dana u životu, neke žene se jednostavno pretvore u čudovišne buduće mladenke koje zagorčavaju život svima oko sebe.

S obzirom na velik broj nerazumnih mladenki koje teroriziraju sve oko sebe svojim suludim zahtjevima, u engleskom urbanom riječniku čak imaju i svoj naziv – Bridezille. Ako želite slikovitiji prikaz samo zamislite da ste križali mladenku s Godzillom i sve će vam biti jasno.

Na Redditu su žrtve takvih mladenki otvorile dušu te šokirale svojim iskustvima.

Pitanje kose

Iako je normalno za očekivati da će mladenka biti u centru pažnje na dan svoje udaje, neke jednostavno dobiju sulude ideje.

“Mladenka je bila plavuša, a sve djeveruše, osim mene, bile su plave pa me mladenka pitala bi li mogla obojati kosu u smeđe jer ona želi biti jedina plavuša. Rekla sam joj da radije neću biti djeveruša. I dan danas sam sretna zbog te odluke jer sam čula da su trošak za haljinu i djevojačku koštali više nego što ja zaradim za mjesec dana”, napisala je jedna korisnica Reddita.

Bizarno

“Skoro sam bila na vjenčanju ‘bridezille’… Naime, imala sam vanmaterničnu trudnoću i skoro sam iskrvarila. Moja tadašnja prijateljica se zaručila kratko iza toga te me pitala hoću li joj bit djeveruša. No to nije sve, tražila me da čekam godinu i pol do njenog vjenčanja jer nije željela da sva pažnja bude usmjerena na mene ako ponovno izgubim bebu. Bila sam toliko šokirana da sam ju izbrisala iz svog života”, napisala je nesuđena djeveruša.

‘Nemoj paziti što jedeš’

“Moja prijateljica udala se s 19 jer je bila vrlo konzervativna, a željela je spavati s partnerom. Nakon što sam pristala biti djeveruša, izgubila sam nekoliko kilograma, a ona je poludila. Rekla je kako želi biti najmršavija te me izbacila s vjenčanja”, priznala je još jedna korisnica Reddita.

Pitanje života i smrti

“Bila sam djeveruša, a moj tata je preminuo šest tjedana prije vjenčanja. Nakon sprovoda nisam mladenki pomogla s organizacijom, a ona nije mogla shvatiti u čemu je problem. Nikad me nakon vjenčanja nije nazvala, a ni ja nju”, komentirala je djeveruša.

Brojni komentatori na društvenoj mreži složili su se kako takve mladenke treba spustit na zemlju te da bez obzira na ‘njihov dan’ ne treba trpiti iživljavanja.

Jeste li vi imali neugodnih iskustava poput ovih ili hrvatskim ‘ludim’ mladenkama ipak još ne treba poseban naziv?