MLADENKA SA SVADBE IZBACILA PAR S DJECOM: Kad je na Redditu ispričala cijelu suludu priču, svi su stali na njezinu stranu

Mladena koja se upravo udala na Redditu je isričala kakvu je dramu imala na vlastitom vjenčanju kada je sa svečanog prijema izbacila par koji se pojavio s bebom i djetetom starim tri godine, iako je na pozivnici jasno pisalo da djeca nisu dobrodošla na zabavu.

Anonimna žena napisala je kako je drama nastala kad su se obiteljska prijateljica i njezin suprug pojavili na vjenčanju – s klincima. Pokušala je sve izvesti mirno i s taktom, no nije joj uspjelo.

Na pozivnicama je jasno stajalo da je događaj samo za odrasle

“Samo da budem jasna, na svim pozivnicma stajalo je da djeca nisu pozvana na svečanu večeru. No ona i suprug pojavili su se s bebom i djetetom starim između tri i četiri godine. Da su ih doveli samo na ceremoniju vjenčanja, to bih još prihvatila. No s njima su stigli i na slavlje, iako sam se do samog kraja nadala da će djecu netko pokupiti nakon vjenčanja”, ispričala je.

Nije joj se svidjelo što su djeca radila buku i nered te je svoju planericu vjenčanja poslala da ih pita imaju li u planu nekoga pozvati da dođe po njihovu djecu. Ubrzo se razvila rasprava pa je i mladenka ušla u priču.

“Oni su mislili da ih dolazim spasiti od svojeg planerice, no objasnila sam im da sam došla kako bi raspravili o djeci, a tada su se naljutili”, napisala je.

Stvari su se zahuktale kad su se uključili muževi

Ponovila je gostima da se radi o ‘kid free’ događaju, kao što je jasno naznačila na pozivnicama. Uskoro su se u sve uključili i muževi i stvari su se zahuktale.

“Tad sam konačno pukla i rekla im da bi trebali otići, što su, sva sreća, napravili bez puno buke. Svejedno, cijela scena je bila nevjerojatno sramotna, što je točno ono što sam htjela izbjeći”, rekla je i dodala da je žalosna što je njezino vječanje pomalo pokvareno incidentom.

Korisnike Reddita upitala je li se možda ona ponijela kao **pak, no komentatori su složno stali na njezinu stranu te je pokušali barem malo utješiti.

“Oni su **pci jer su doveli djecu na događaj za koji je jasno stajalo da je bez djece, a napravili su scenu kad su zamoljeni da odu”.

Ne osjeća se krivom

Ipak, mladenka je poslije editirala objavu, dodavši kako su neki članovi obitelji smatrali njezinu reakciju neprimjerenom, no ne osjeća se krivom.

“Povratne informacije koje sam dobila na Redditu pomogle su mi da ne osjećam grižnju savjesti. Shvatila sam da nemaju svi jednake ideje o tome što je taktično i primjereno”, zaključila je mladenka, prenosi Daily Mail.