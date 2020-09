MLADENKA PODIVLJALA KAD JE VIDJELA ŠTO MISLI OBUĆI JEDNA GOŠĆA: ‘Dat ću ti 800 kuna da si kupiš drugu haljinu’

Mora se priznati da je haljina predivna, no je li primjerena za tuđe vjenčanje?

To je najvažniji dan u životu svake mladenke, stoga je sasvim prirodno da one žele biti u središtu pozornosti na svojemu vjenčanju. S tim u skladu, nepisano je pravilo da gošće ne smiju nositi bijelo jer je ta boja rezervirana samo za mladenku.

No, čak ni to pravilo nije bilo dovoljno za ovu buduću mladenku, koja je totalno podivljala kada je vidjela kakvu haljinu planira odjenuti jedna od njezinih uzvanica. Fotografiju sporne kreacije objavila je na Facebooku i objasnila zašto smatra kako bi je upravo ona mogla zasjeniti na taj dan.

“Ona nije zlonamjerna. Čak je i drugi potiču da nosi tu haljinu, pa i moja mama. Sigurna sam da samo želi lijepo izgledati na mojemu vjenčanju i da ima dobre namjere”, započela je zabrinuta djevojka.

Pokrit će joj trošak za novu

Ipak, mladenka priznaje kako joj je stalo do toga što će nositi njezini gosti jer se radi o manjem vjenčanju te se boji kako bi gošća u takvoj haljini odvukla pozornost s nje, prenosi The Sun.

“Postoje i druge haljine u kojima može zasjati. Zamolit ću je da nekako prekroji haljinu ili da nađe neku drugu. Ako bude htjela novu haljinu, ponudit ću joj 100 funti (oko 800 kuna) da pokrijem dio troškova”, napisala je mladenka te priznala da se osjeća pomalo ludom zbog silnih priprema.

Svi su protiv te haljine

Većina ljudi na Facebooku složila se s mladenkom.

“Da netko to nosi na mojem vjenčanju, pozvala bih policiju”, “Istaknut dekolte i još ta duljina kao da vrište: ‘Pogledaj me, nisam mladenka, ali bih voljela da jesam'”, “Bila bih ogorčena da nekoga vidim u tome na vjenčanju”,”Vidi se da te to muči. To je tvoje vjenčanje i ako se ne osjećaš ugodno zbog te haljine, trebaš to reći”, samo su neki od komentara.