Žena koja je na vjenčanju svoje šogorice odjenula svoju vjenčanicu optužena je da joj je upropastila veliki dan. Kad se anonimna djevojka udala prije četiri godine, imala je maleno vjenčanje uz prisustvo samo uže obitelji, piše Mirror.

“Haljina koju sam odjenula nije bila bijela i uopće nije bila tradicionalna vjenčanica” objasnila je.

Umjesto toga, radilo se o mornarskoj haljini A kroja do koljena, za koju je priznala da je nosi barem nekoliko puta godišnje na događajima poput drugih vjenčanja ili dodjela diplome ili zabava.

Tako ju je obukla i na vjenčanje svoje šogorice. No, ona je spornu haljinu prepoznala, totalno je poludjela i optužila ju je da ju je pokušala staviti u drugi plan.

Svekrva želi da se ispriča

“Namjerno sam odjenula svoju vjenčanicu da joj pokvarim dan”, rekla je prozvana žena svima.

“Mnogi ljudi su zbunjeni jer moja haljina ne izgleda kao vjenčanica. Moja svekrva inzistira na tome da se ispričavam što sam pokvarila vjenčanje. Moj suprug kaže da me podržava, međutim, želim to riješiti, ali mislim da bi moja isprika vjerojatno ubrzala stvar”.

Svoj je post na Redditu zaključila pitanjem korisnicima misle li da je pogriješila, ali većina ih je na njenoj strani.

“Budući da se radi o netradicionalnoj haljini, potpuno shvaćam zašto ste je željeli nositi u nekoj drugoj posebnoj prilici”, “Mislim da ste trebali svojoj šogorici reći sve što je ide”, komentirali su.

Često je nosila tu haljinu

No, bilo je i onih koji su mislili drugačije.

“Bili ste bezobzirni prema tuđem velikom danu i to izgleda loše. Pa čak i ako mislim da to nije kraj svijeta, to je bilo socijalno neosjetljivo”, napisala je jedna korisnica.

No, nakon toga mnogi su rekli da je mladenka pretjerala jer je haljinu nosila u brojnim drugim posebnim prigodama, a ne samo na njenoj svadbi.

“Haljina nije bila bijela i nije bila vjenčanica, čini mi se da je šogorica odlučila stvoriti dramu ni iz čega”, “Obzirom da to nije vjenčanica i često ste je nosili, ta haljina se nipošto ne može smatrati vjenčanicom”, samo su neki od komentara.