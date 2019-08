MLADENKA BIJESNA ZBOG NEVIĐENOG BEZOBRAZLUKA: ‘Svašta sam očekivala od gostiju, ali ovaj horor…’

Onima koji su ih pitali, jasno su davali do znanja da im kao poklon daju novac

Mladenka je na svojemu vjenčanju doživjela neviđenu neugodnost i to svoje iskustvo podijelila na društvenim mrežama. Njezinu burnu ispovijest prenosimo u cijelosti.

Čula sam za popularan trend “prazne kuverte”. Kod nas ih nije bilo. Međutim, dogodilo se nešto što zaista ne mogu shvatiti – toliko da me ni prazna kuverta ne bi iznenadila kao što je ovo.

Otkako smo suprug i ja počeli planirati svadbeno veselje, ni u jednom trenutku nisam razmišljala o tome koliko će novca određeni gosti staviti u kuvertu. Ali, da budem iskrena, na pitanje što bih voljela dobiti za poklon, jasno sam odgovarala: “Što god da ste planirali, bolje stavite u kuvertu, to nam je potrebnije.”

Nije mislila zaraditi na svadbi

Koliko god da mi je bilo neugodno izgovoriti ovu rečenicu, morala sam. Uostalom, svatko želi novac, samo se svi prave fini pa ne pričaju o tome. Jednostavno, danas živimo u vremenu kada će vam roditelji financirati svadbu ili ćete je vi i vaš partner sami isplatiti. Suprug i ja smo spadali u drugu kategoriju, a vjenčanje smo planirali otplatiti od dobivenih kuverata. Stoga nam je novac bio neophodniji od perilice rublja, na primjer.

Iako sam onima koji su me pitali jasno davala do znanja da nam kao poklon daju novac, uopće nisam razmišljala o tome koliko će kuverta biti “teška”. Jedino što smo željeli suprug i ja jest da nakon svega budemo na “nuli”. Nije nam bilo važno da “zaradimo” od svadbe, već da se toga dana s najbližima i najdražima lijepo provedemo, obilježimo taj dan i nakon njega uspijemo platiti cjelokupnu organizaciju vjenčanja… Samo to.

Proslavu smo napravili jer smo željeli okruniti svoju ljubav pred bliskim ljudima. Da uživamo u tako važnom danu i da se zajedničkim korakom popnemo na stepenicu koja vodi najljepšim vratima – tamo gdje će biti naša buduća obitelj. I to nam je zaista bilo najvažnije. Dan je prošao veoma brzo, a sada je, već sigurno, jedan od najljepših u mom životu. Od poklona smo uspjeli otplatiti sve, a ostalo nam je i “viška”.

Bez srama se pojavili bez ičega

Ipak, dogodilo se i ovo… Čula sam za popularan trend “prazne kuverte”. Kod nas ih nije bilo, ali smo zato doživjeli nešto još bezobraznije. Prije nego što vam kažem o čemu je riječ, postavit ću vam jedno pitanje: Biste li imali obraza doći na svadbu bez poklona, bez ičega? Pritom da već sutradan pričate kako ste se “rasturili” od hrane i alkohola… Ja ne, a vi?

Takve sam goste imala! Ne mnogo, ali ih je bilo. Toliko dovoljno da shvatim kako ljudi više nemaju srama. Kada me je jednom prilikom prijateljica pitala koliko novca da stavi u kuvertu, rekla sam joj da se uopće ne opterećuje. Sve u skladu s mogućnostima. Osobi koja je kao poklon donijela 30 eura zahvalila sam na identičan način kao onoj koja je dala 300. Nema razlike, poklonu se u zube ne gleda.

Sve mogu razumjeti, neimaštinu pogotovo. Ali, da se bez srama pojavite bez ičega – to ne mogu razumjeti! Uvijek polazim od sebe. Koliko god da nemam, set šalica ili 10 – 20 eura bih si mogla priuštiti. Posebno jer se svadbe zakazuju mjesecima ranije i dovoljno vremena ima svatko od nas da se na vjenčanju pojavi s poklonom koji (na neki način) predstavlja i zahvalnost mladencima na pozivu. Pođite od toga da oni financiraju vaše mjesto u sali, koje u prosjeku iznosi od 23 do 27 eura po osobi. Toliko od mene.