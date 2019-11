MLADA, ZGODNA I PUNA ADRENALINA: Danijela radi ‘tipično muški’ posao i kaže: ‘Napokon sam ostvarila svoj san’

Ova 26-godišnjakinja zaljubljenica je u sve vrste motornih vozila, a trenutno vozi kamion u Njemačkoj i kaže – ‘mogla bih ovako opušteno do mirovine’

Prije godinu i pol dana otišla je iz Zagreba u Njemačku, ali se svoje strasti nije mogla riješiti. Ona je 26-godišnja Danijela Janković, jedna od rijetkih djevojaka koju je moguće sresti za volanom kamiona.

“Cijeli život volim motore, brze aute i kamione. Još kao klinka sam vozila motokrosove i imam brojne medalje. Ta ljubav je valjda nasljedna jer i mama i tata su u mladosti vozili motore”, rekla je Danijela za RTL, naravno, u kabini kamiona.

Od stereotipa do šale

Govori kako se muškarci sada znaju s njom i našaliti, iako je u početku bila izložena poznatim i čestim stereotipima, bez obzira na to što sve više žena radi “muške” poslove.

“Ispočetka su me dečki na gradilištu, gdje bih vozila robu, gledali sumnjičavo. Bili su u šoku kada sam izašla iz kamiona i pitali me ‘zar stvarno ti to voziš?’ Bilo je čak i onih koji su znali dobacivati nek se primim kuhače i kuhinje, ali to je ubrzo prestalo. Kada su vidjeli kako baratam tim ogromnim kamionima, poslije su mi se ispričali i pohvalili me. Imamo super kolegijalan odnos. Nerijetko mi znaju i pomoći pa ako je blato na gradilištu, bagerist dođe do mene i donese mi papire na potpis da se ja ne zamažem. Moj šef, naime, iznimno drži do čistoće u kamionima pa često vozim u čarapama ili ‘kroksicama’ u kojima ne hodam izvan kamiona”, opisuje ova vrckasta djevojka.

Priznaje kako joj je trebalo dugo vremena da nađe posao, jer poslodavce nije mogla uvjeriti da bez problema može ukrotiti oktanske zvijeri od nekoliko stotina konjskih snaga. No, u siječnju joj se posrećilo. Prvo je vozila hladnjaču, a onda je prešla na kipere.

“Najjači kamion koji sam vozila je bila Scania V8 od 700 ‘konja’. Trenutno vozim nešto slabiji od ‘samo’ 500 ‘konja’. Inače mi je Scania najdraža”, priznaje vozačica i dodaje da joj ni Volvo nije mrzak. U slobodno vrijeme vozi Volkswagen Scirocco od 140 konjskih snaga.

Ustaje u tri ujutro

Poznato je kako brojni “šoferi” ukrašavaju kabine teretnjaka slikama golišavih djevojaka, no u Danijelinoj kabini nema golotinje. U kabini ima tablicu sa svojim nadimkom i zavjese, za koje priznaje kako bi joj kabina bila pusta bez njih.

Nije joj nikakav problem ustati u tri sata ujutro i otići na posao. Zadovoljna je onime što je postigla u životu, iako je mlada i iako je imala brojne prepreke na putu.

“Kolege su mi super, radim posao koji obožavam. Napokon sam ostvarila svoj san i sada živim svoj san. Mogla bih ovako opušteno do mirovine”, priznala je Danijela.