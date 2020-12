MLADA MAMA U SUZAMA: ‘Odvratni perverznjak! Svekar je banuo dok sam dojila bebu i onda je izgovorio te riječi…’

Kada je riječ o dojenju, neki ljudi s time još uvijek imaju problem te ga uporno pokušavaju pretvoriti u nešto seksualno, usprkos činjenici da je to jedan od najprirodnijih dijelova ranoga majčinstva i najzdraviji način prehrane bebe.

Na Redditu je pozornost privukla objava jednoga muškarca koji se požalio na nesuglasice koje je dojenje njegove supruge izazvalo u njegovoj obitelji. Ispričao je da su nedavno do njih doma svratili njegovi roditelji, baš u vrijeme dok je žena dojila njihova sina.

Iako se ženi, kako tvrdi suprug, nisu vidjele bradavice, čim je ušao i vidio svoju snahu kako doji, njegov se otac zagledao u njezine grudi i ispalio: “Sada vidim zašto mi je unuk tako dobro uhranjen!”

Woman left in tears over father-in-law's 'gross' comment about breastfeedinghttps://t.co/fVduKAezk0

— Daily Mirror (@DailyMirror) November 24, 2020