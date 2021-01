MLADA MAMA OSTALA U SUZAMA NAKON SVEKROVOG UZNEMIRUJUĆEG KOMENTARA O DOJENJU: Svi su ostali zgroženi

Nekoliko dana kasnije, povrijeđena žena je svekru poslala poruku u kojoj ga je nazvala odvratnim perverznjakom

Jedan muškarac obratio se korisnicima Reddita za savjet nakon što je mu je otac ostavio njegovu suprugu u suzama s prilično uznemirujućim komentarom o tome kako doji sina.

Neimenovani otac ispričao je kako su njegovi roditelji nedavno nenajavljeno svratili kod njih te su zatekli njegovu suprugu kako doji sina. Njegov je otac potom dao dva neprimjerena komentara o ženskim grudima te ju je ostavio uznemirenu u vlastitom domu, piše Mirror.

“Nije vidio ništa, samo dio grudi moje supruge (ne bradavice), ali na temelju toga je odlučio da mora komentirati pa joj je rekao da vidi zašto je njegov unuk tako dobro uhranjen. Onda, kad je moja mama ušla, rekao joj je nešto poput ‘ne moramo se brinuti da će John biti gladan'”.

Svi su stali na stranu njegove supruge

“Moja je supruga vrlo nesigurna u vezi svog tijela nakon rođenja djeteta, pa je bila jako uznemirena i počela je plakati”, napisao je.

Nakon toga njegov se otac ispričao, a ona je to prihvatila. Međutim, nekoliko dana kasnije saznao je da je njegova supruga svekru poslala poruku njemu iza leđa u kojoj ga je nazvala odvratnim perverznjakom te mu je rekla kao ga ne želi više vidjeti.

Dodao je kako se slaže s njom da se njegov otac grozno ponašao, no misli kako njegova supruga nije smjela poslati tu poruku nakon što joj se on ispričao. No, korisnici Reddita stali su na stranu njegove supruge i bili su zgroženi ponašanjem njegovog oca.