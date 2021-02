MISTERIJ ‘HOTELA SMRTI’: Tajanstvene smrti, serijski ubojice i niz samoubojstava – što se događalo u notornom Cecilu?

U zloglasnom hotelu umrlo je najmanje 16 gostiju pa je zato, sasvim zasluženo, dobio nadimak ‘Hotel Smrt’

Ako ste ljubitelj true crime dokumentaraca, onda ste sigurno već čuli za Netflixov ‘Crime Scene: The Vanishing at the Cecil Hotel’ koji je dostupan od 10. veljače.

Iako se u njemu istražuje smrt 21-godišnje kanadske studentice Elise Lam, čije je tijelo pronađeno 2013. u hotelskom spremniku za vodu na krovu zgrade, povijesna građevina u Los Angelesu imala je zloglasnu reputaciju i prije toga.

Naime, hotel Cecil od svog otvaranja početkom 20-ih godina prošlog stoljeća postao je mjesto zločina, nasilja i općenite sablasnosti.

Okolnosti Elisine smrti zbunile su sve one koji su pogledali dokaze, a posebno snimka hotelske nadzorne kamere na kojoj je djevojka posljednji put viđena živa budući da se neobično ponašala. Njezina smrt naposljetku je proglašena nesrećom, odnosno slučajnim utapanjem, no nesumnjivo je obavijena velom tajne.

No, kanadska studentica nije jedina osoba koja je doživjela sličnu sudbinu u hotelu koji je poznat po ubojstvima, samoubojstvima i drugim zločinima.

Serijski ubojice

Čak dvoje serijskih ubojica privremeno su živjeli u Cecilu.

Richard Ramirez, poznat i kao ‘Nightstalker’ neko je vrijeme proveo u hotelu 1985. godine. Početkom 1980-ih ubio je 13 žena i skrio u hotelu zahvaljujući njegovoj zloglasnoj reputaciji i prolaznim stanarima. Jedan od stručnjaka u dokumentarcu je rekao da bi se Ramirez vraćao u hotelsku sobu prekriven krvlju, što nikome nije bilo čudno.

Drugi serijski ubojica je Jack Unterweger koji je živio u Cecilu 1991. godine i u to vrijeme ubio tri prostitutke. Ovaj austrijski novinar prije toga bio je optužen za ubojstvo, no pušten je iz zatvora početkom 1990., prije nego što je odslužio punu kaznu. Nakon toga počinio je još devet ubojstava.

Crna Dalija

Hotel Cecil povezan je i s jednim od najpoznatijih neriješenih ubojstava u povijesti – ubojstvom Crne Dalije.

Naime, glumica Elizabeth Short, koja je nakon smrti postala poznata kao Crna Dalija, posljednji put je viđena u blizini hotela Biltmore, no u dokumentarcu tvrde da je posjetila bar u Cecilu prije nego što je ubijena.

Jedna viralna teorija o smrti studentice Elise Lam uključuje osumnjičenika koji je posjetio hotel Cecil i objavio video na kojem je fotografija Crne Dalije u njegovoj pozadini.

Brojne smrti gostiju

Najmanje četvero stanara hotela počinilo je samoubojstvo od 1927. godine. Jedna žena 1962. skočila je s devetog kata i pala na prolaznika te tako ubila oboje.

Nekoliko drugih umrlo je nakon što su popili otrov. Bivša menadžerica hotela Amy Price u dokumentarcu je rekla da je u svojih 10 godina rada, od 2007. do 2017., doživjela 80 smrtnih slučajeva.

Traže se novi stanari

Iako hotel Cecil trenutno ne prima goste, postoje planovi za njegovo ponovno otvaranje. Hotelijer Richard Born kupio je građevinu 2014. godine za 30 milijuna dolara, s planom da hotel pretvori u stanove za mlade profesionalce po razumnim cijenama.

No, 2016. kupili su ga drugi vlasnici s ciljem da ga pretvore u kombinaciju hotela i soba za iznajmljivanje.

Hotel Cecil je 2017. zatvoren zbog renovacije i još uvijek se nije otvorio.